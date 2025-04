Coros y susurros

El PNV cultiva desde antiguo el gusto por el relato iniciático y ayer, cuando se cumplía un año de las elecciones autonómicas, el lehendakari colgó ... en su página de LinkedIn una reflexión. Se titula 'De Imanol a lehendakari' y comienza muy bien, como una película. Pradales se levanta el lunes poselectoral tras la campaña agotadora y descubre que la nevera está vacía. «Ni siquiera un brik de leche. Era normal. Apenas habíamos parado en casa». Es poco después, haciendo las compras por Santurtzi, cuando Pradales advierte que una mujer le reconoce y le susurra a su hijo «mira, el lehendakari». Entonces él mira a la mujer, mira al niño, sonríe, no se sabe si a cada uno por separado o a ambos a la vez, pero pongamos que sonríe a los dos... Y lo nota. «Fue la primera vez. Reconozco que me impactó. Uno no está preparado para vivir esta experiencia».

La experiencia es que te llamen lehendakari y por supuesto no fue la primera vez. La noche anterior en Sabin Etxea una multitud más aliviada que festiva por el empate a escaños con Bildu no solo llamó lehendakari a Pradales, sino que se lo coreó: «Ari, ari, ari, Pradales lehendakari». Y como el candidato cumplía años, Andoni Ortuzar arrancó el cántico de cumpleaños pero adaptándolo al cargo institucional: «Zorionak Imanol, zorionak lehendakari, zoriooonak zuri».

La conclusión es por supuesto que lo que impresiona no es que te llame lehendakari la militancia sino que lo haga el ciudadano. Como si no confiase en la connotación para marcar estilo, Pradales apostó ayer por el tono personal (¿desde cuándo tenemos los vascos tantos sentimientos?) para hacer un ligero balance del año de mandato e insistir en propósitos conocidos: quiere hacer política mirando a los ojos de la gente, trabajar con humildad, ser exigente consigo mismo y con su equipo y no dejar que el miedo al error impida asumir riesgos. «La verdad es que no sé cuándo pasé de ser Imanol a lehendakari», insiste Pradales en su texto en LinkedIn. Yo imagino que el momento en que pasas a ser lehendakari no es tan misterioso: cuando juras el cargo en Gernika. Lo que no entiendo es por qué un lehendakari tras solo un año de gobierno utiliza LinkedIn para comunicarse con la ciudadanía. ¿Esa red social no es para buscar trabajo?

China Potencia a elegir

El ministro Cuerpo sostiene que un acercamiento comercial a China no solo no será perjudicial para España, sino que podrá ser compatible con un acuerdo conveniente con Estados Unidos. Dios le oiga, aunque estos días esté ocupado con lo de la selección de personal directivo en Roma. Todo apunta a que asistimos a la clase de enfrentamiento entre potencias que lo transforma todo en ese espacio menguante que queda entre la espada y la pared.

Si Estados Unidos comenzó tomando la matrícula (y mencionando los gaznates) de los países a los que ellos mismos están empujando alevosamente hacia Pekín, China avisa ahora de que tomará «contramedidas» contra los países que cierren pactos comerciales excluyentes con Estados Unidos. A la hora de analizar la situación, en otro tiempo cabía pensar que, si China es una autocracia de estabilidad confuciana, Estados Unidos es una democracia que antes o después volverá a sus cabales. Han bastado sin embargo tres meses de Trump 2.0 para comenzar a temer fundadamente lo peor: que el sainete tras las elecciones de 2020 se transforme en 2028 en un desastre que acabe con el traspaso pacífico del poder que distingue a las viejas y amenazadas democracias.