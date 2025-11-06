Confianza en Zohran

El triunfo de Zohran Mamdani en las elecciones a la alcaldía de Nueva York entraña algunos riesgos. No para Nueva York, que es el riesgo ... en sí misma y soporta cualquier cosa. El riesgo es para el público en general, al que ya se nos quiere presentar al sonriente demócrata como la alternativa a Donald Trump. Las razones son al parecer que es un político inesperado, joven, musulmán, socialista e hijo de inmigrantes, lo que hace pensar al instante en Kamala Harris, que era una política inesperada, mujer, negra, medio hindú, hija de inmigrantes y madrastra a su vez de una joven artista muy 'cool' y comprometida que no se depilaba las axilas. Con eso bastó para que se hablase en su día de 'Kamalamanía' y del 'efecto Kamala'. Se habló incluso entre nosotros, quiero decir. Los resultados del efecto y la manía son conocidos: el regreso a la Casa Blanca de Trump, un político que ni siquiera es un político, tiene el pelo y la piel de un dibujo animado, es hijo de inmigrante, ha cometido pecados según todos los credos existentes, incluidos los satánicos, y se hizo famoso por organizar Miss Universo, participar en 'Wrestlemania' y despedir a gente en un 'reality'. ¿De verdad nadie encuentra extraño lo de ponerse a competir con él en características infrecuentes y energía disruptiva?

Cierto que el propio Zohran Mamdani se define como «la peor pesadilla de Trump» cuando es probable que solo sea otro rival ventajoso. Eso explica que el presidente prefiera disimular las derrotas republicanas en Virginia y Nueva Jersey llamándole comunista y asegurando que nunca habría ganado la alcaldía contra él. Desde luego, eso habría sido terrible. No para Nueva York, que ya digo que lo soporta todo. Lo habría sido para Isabel Rodríguez, nuestra ministra de Vivienda, que ayer paró de idear medidas como el teléfono 047 para consultas habitacionales y tuiteó: «Nueva York abre una esperanza a nivel mundial con un mensaje claro en materia de vivienda». Peor que interpretar al debutante Mamdani como milagro anti-Trump es hacerlo como antibiótico de consumo interno. Va a ser raro que la esperanza en materia de vivienda nos llegue de un lugar en el que ni siquiera las tortuga ninja encuentran para vivir algo mejor que las alcantarillas.

País Vasco Centro y extremos

El Gobierno vasco está a punto de conseguir trasladarnos esa extraña sensación de verte en medio de una discusión y no recordar cómo ha comenzado. Ayer Eneko Andueza situó a sus socios del PNV en el discurso de la derecha y la extrema derecha, o sea, en el de la extrema derecha. Lo hizo a cuenta del centro de refugiados de Arana y, al escucharlo, uno ya no se preguntaba cosas sobre el proyecto y la polémica sino más bien algo así: ¿pero Andueza no había calmado personalmente la tensión entre PSE y PNV? Sí, pero fue hace mucho, qué sé yo, cuarenta y ocho horas. Y ayer el socialista creyó necesario señalar un fenómeno parlamentario vasco que tampoco parece muy misterioso: si juntas a Bildu, PSE y Podemos, lo que te queda enfrente es PNV, PP y Vox. A partir de ahí, identificar al PNV con la extrema derecha es más o menos lo que ya hizo Marisol Garmendia al atribuirles a los nacionalistas un discurso «cercano a la caverna» respecto a un centro de refugiados que puede terminar originando una fractura seria entre los socios. Por su relación con el Gobierno central. Y porque la inmigración se abre paso como clave electoral, los partidos miran ya a las municipales y Vitoria es una plaza realmente disputada.