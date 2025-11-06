El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Confianza en Zohran

El nuevo alcalde de Nueva York se erige automáticamente como nueva esperanza anti-Trump

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:23

El triunfo de Zohran Mamdani en las elecciones a la alcaldía de Nueva York entraña algunos riesgos. No para Nueva York, que es el riesgo ... en sí misma y soporta cualquier cosa. El riesgo es para el público en general, al que ya se nos quiere presentar al sonriente demócrata como la alternativa a Donald Trump. Las razones son al parecer que es un político inesperado, joven, musulmán, socialista e hijo de inmigrantes, lo que hace pensar al instante en Kamala Harris, que era una política inesperada, mujer, negra, medio hindú, hija de inmigrantes y madrastra a su vez de una joven artista muy 'cool' y comprometida que no se depilaba las axilas. Con eso bastó para que se hablase en su día de 'Kamalamanía' y del 'efecto Kamala'. Se habló incluso entre nosotros, quiero decir. Los resultados del efecto y la manía son conocidos: el regreso a la Casa Blanca de Trump, un político que ni siquiera es un político, tiene el pelo y la piel de un dibujo animado, es hijo de inmigrante, ha cometido pecados según todos los credos existentes, incluidos los satánicos, y se hizo famoso por organizar Miss Universo, participar en 'Wrestlemania' y despedir a gente en un 'reality'. ¿De verdad nadie encuentra extraño lo de ponerse a competir con él en características infrecuentes y energía disruptiva?

