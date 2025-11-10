El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Furgón de cola

El cierre y la siesta

Con el Gobierno clausurado, hay funcionarios yendo a la beneficencia en vez de a la oficina

Pablo Martínez Zarracina

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:03

El cierre del Gobierno de Estados Unidos es ya el más largo de la historia. Cuarenta y un días. Y subiendo. El origen de la ... crisis presupuestaria es que el Congreso no le aprueba al Gobierno en plazo las cuentas y este se queda sin autoridad legal para gastar fondos. De modo que procede al cierre de agencias no esenciales y envía a funcionarios a casa. Otros funcionarios deben seguir trabajando, solo que sin cobrar. La falta de dinero cuesta un dineral, cientos de millones de dólares al día. Y termina originando problemas como la cancelación o el retraso este fin de semana de más de cuatro mil vuelos porque en los aeropuertos no hay controladores ni trabajadores de seguridad.

