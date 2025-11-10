El cierre y la siesta

El cierre del Gobierno de Estados Unidos es ya el más largo de la historia. Cuarenta y un días. Y subiendo. El origen de la ... crisis presupuestaria es que el Congreso no le aprueba al Gobierno en plazo las cuentas y este se queda sin autoridad legal para gastar fondos. De modo que procede al cierre de agencias no esenciales y envía a funcionarios a casa. Otros funcionarios deben seguir trabajando, solo que sin cobrar. La falta de dinero cuesta un dineral, cientos de millones de dólares al día. Y termina originando problemas como la cancelación o el retraso este fin de semana de más de cuatro mil vuelos porque en los aeropuertos no hay controladores ni trabajadores de seguridad.

Que en Estados Unidos la mayoría de los trabajadores cobre cada quince días explica en términos de economía doméstica que el cierre del Gobierno termine con trabajadores públicos recurriendo a bancos de alimentos. También a los alemanes. En la base estadounidense de Grafenwöhr se le ha indicado al personal qué organizaciones locales pueden proporcionarles comida. Cuando se ha sabido, las autoridades de la base han aclarado que a la beneficencia no envían a los soldados sino a los trabajadores civiles. Sin embargo, parece que a esos trabajadores, en su mayoría alemanes, les está adelantando el sueldo el Gobierno de su país. Todo irá a peor hasta que en Washington los republicanos logren convencer a un puñado de demócratas para que solucionen con su voto el apagón presupuestario en el Congreso. No parece sencillo. La política es una cuestión sometida a factores complejísimos y, además de exultantes por sus últimas victorias electorales, los demócratas parecen ahora mismo centrados en vengarse de Trump por lo de llamar a Biden 'Joe el dormilón'. Es que el jueves, en aquel acto en el Despacho Oval en el que se desmayó un ejecutivo de la empresa que fabrica el Ozempic, Trump se quedó bastante roque, frito, sopa. Dormidito. Veinte minutos pegando cabezadas, ha confirmado este fin de semana el 'Washington Post'. Como si lo del cierre gubernamental pudiese esperar, los demócratas están difundiendo las imágenes de la cabezada presidencial y poniendo a circular un mote para Trump. Algo como 'Don el amodorrado'.

Simpáticos catalanes

La ruptura de Junts con el Gobierno es una escenificación sin fin y ayer Puigdemont hizo suyo el «Que os den» de Xavier Trias. El expresident fugado también informó de que ellos no han ido a Madrid a hacer amigos ni a hacer de «catalanes tan simpáticos que no parecen catalanes». Se conoce que hay un nivel de simpatía en Madrid que te excluye de la catalanidad auténtica. De ese modo, las maneras de Míriam Nogueras en comparación con las de Gabriel Rufián tienen una aspiración etnográfica. Lo extraño es que ayer Puigdemont, para romper con los socialistas, recordase el exabrupto de Xavier Trias y no otra de sus reflexiones postreras, aquella que relacionaba al PSOE con el golpe de Estado del 23-F. «Yo creo que estaban detrás», aseguró hace un par de años el exalcalde de Barcelona, antes de advertir que al escucharle la gente diría que está mayor. Como si estar mayor fuese peor que ser simpático. Puigdemont insiste extrañamente en que va a dejar de serlo mientras el Gobierno le tiende la mano y le invita a dialogar, a dialogar mucho, como si fuese está noche la última vez. Por cierto, antes de los acontecimientos de 2017, Puigdemont reveló que el la simpatía en Madrid la tenía por el Atlético.