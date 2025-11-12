El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Se buscan reclutas

Los países europeos intentan recordar que un soldado no es un cooperante muy atlético

Pablo Martínez Zarracina

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:01

Los belgas de diecisiete años han recibido una carta con una proposición gubernamental. Anímate y apúntate voluntario para realizar el servicio militar, joven belga. Qué ... canciones haría con esto Jacques Brel. Como a la proposición se le añade un salario mensual de 2.000 euros y en Bélgica las cosas también están difíciles para la juventud, el Gobierno espera tener el año próximo quinientos nuevos reclutas recibiendo instrucción. ¿Para qué? Para la guerra, claro. Si nuestras sociedades estaban a punto de tragarse el ensueño tranquilizador de que un soldado es una mezcla entre un miembro de protección civil muy polivalente y un cooperante internacional especialmente atlético, esa oportunidad pasó. Los militares son gente entrenada para defender por las malas la soberanía de su país. La idea es vieja como el mundo y comenzó a recuperar su peso problemático cuando en febrero de 2022 Rusia invadió Ucrania, demostrando que el expansionismo del Kremlin no era una teoría como tantas otras, una teoría más.

