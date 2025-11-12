Se buscan reclutas

Los belgas de diecisiete años han recibido una carta con una proposición gubernamental. Anímate y apúntate voluntario para realizar el servicio militar, joven belga. Qué ... canciones haría con esto Jacques Brel. Como a la proposición se le añade un salario mensual de 2.000 euros y en Bélgica las cosas también están difíciles para la juventud, el Gobierno espera tener el año próximo quinientos nuevos reclutas recibiendo instrucción. ¿Para qué? Para la guerra, claro. Si nuestras sociedades estaban a punto de tragarse el ensueño tranquilizador de que un soldado es una mezcla entre un miembro de protección civil muy polivalente y un cooperante internacional especialmente atlético, esa oportunidad pasó. Los militares son gente entrenada para defender por las malas la soberanía de su país. La idea es vieja como el mundo y comenzó a recuperar su peso problemático cuando en febrero de 2022 Rusia invadió Ucrania, demostrando que el expansionismo del Kremlin no era una teoría como tantas otras, una teoría más.

La otra cosa que se demostró hace tres años y medio es que los ucranianos plantaron cara al invasor de un modo inesperado transformándose a gran velocidad, y con enormes dosis de heroísmo, en una sociedad volcada en la resistencia y el combate. Desde entonces, los países europeos tienen sobre la mesa la idea de recuperar alguna clase de formación militar para sus jóvenes. A veces se habla de modelos que recuerdan a la mili de antaño, aquella que en nuestro caso desmanteló el Majestic, y a veces de modelos nuevos que priorizan alguna clase de organización para la defensa civil. En ambos casos, la certeza que se busca trasladar a la población es muy antipática y tiene que ver con que lo realista es sentirse un tanto amenazados. Es algo que se entiende con mucha más claridad cuanto más cerca estás de Rusia. En Finlandia, los países bálticos y Polonia el conflicto vecinal con armamento pesado no es una fantasía sino una probabilidad que se contempla. Que al mismo tiempo la solidaridad de los aliados deba ser una certeza extiende por el continente la necesidad de un mínimo ardor guerrero. Ya llega incluso a la pacífica Bélgica, alcanza a Francia y más al sur, por ahora, no termina de prender.

Valencia Mazón y el olvido

Carlos Mazón lleva un año perteneciendo a una categoría fantasmal y siendo el presidente extinto de la Comunidad Valenciana. Ahora que al fin ha dimitido y solo preside en funciones hasta que su partido se aclare con el relevo, su presencia es aún más extemporánea. Ayer le tocó comparecer en la comisión de investigación en Les Corts y pocas veces se habrá visto a un político al que el olvido le vaya a venir mejor. Mazón siguió planteándolo todo como un duelo con el Gobierno central. Es algo que no puede hacerse sin menospreciar a las víctimas, error que por otra parte también cometen quienes quieren hacer creer que la suerte de los fallecidos dependió de la funesta comida en El Ventorro. El foco de la dana ha iluminado una evidencia secundaria: en Valencia la oposición es de traca. Ayer le preguntaron a Mazón por el consumo de alcohol en la comida interminable. De aquella sobremesa dependió sin duda que el presidente no estuviese en su lugar. Más difícil es creer que la reacción de la Administración a una emergencia dependa de que un presidente autonómico se transforme en el capitán de un barco y acierte con las órdenes que lanza y los cabos que lanza sobreponiéndose heroico al pánico generalizado.