Boicot y doctrina

Anagrama suspende 'sine die' la distribución de 'El odio', la novela de Luisgé Martín sobre José Bretón, el individuo que en 2011 asesinó a sus ... hijos de seis y dos años de edad para vengarse de su exmujer. Es un curioso caso de libro silenciado. La polémica está siendo mucha, pero la expectación por la obra se intuye escasa. En realidad, ¿a quién puede interesarle la cercanía con alguien como Bretón? Al mismo tiempo, el libro completa un círculo significativo: Anagrama, la editorial que en los setenta surgió rebosante de modernidad y capeó desafiante secuestros, multas y procesos, parece plegarse medio siglo después a la censura contemporánea, que no tiene que ver con la comprensible protesta de la madre de los niños asesinados, sino con la amenaza de señalamiento y descrédito que ya está en marcha. «Boicot a Anagrama», se lee estos días como remate de las invectivas más furiosas y extraordinarias. Lo hemos visto antes: la muchedumbre sedienta de castigo. Exigen boicotear a una de las editoriales más respetadas del país ante el silencio fastuoso de pongamos por caso el ministro de Cultura.

Cierto que lo sucedido con 'El odio' está generando a otro nivel un debate complejo sobre la protección de las víctimas. A la espera de que se pronuncien los jueces, tiendo a pensar que es mejor vivir en un país en el que el libro de Luisgé Martín se publica y es sometido en el espacio público a crítica, refutación y controversia. O a la aplastante indiferencia que constituye la muerte de toda novedad editorial. La alternativa es vivir en un país en el que los jueces pastorean ciudadanos y en el que ni siquiera alarma que muchas librerías organicen una campaña para no vender el libro sobre Bretón. Así se cierra otro círculo funesto: librerías que ayer vendían libros prohibidos en la trastienda hoy los prohíben personalmente en el escaparate de las redes. Alegan los libreros razones morales. Imagino que lo siguiente en términos deontológicos será negarse a vender libros que evidentemente no han sido escritos por las personas que los firman. De todo lo ocurrido con 'El odio' no es lo menos impresionante: todos esos libreros exhibiendo con la solemnidad presumida de la época que su negociado ya no es el pensamiento sino la doctrina.

Cataluña Salvación nacional

En la Cataluña 'posprocés' todo va fenomenal y no deja de subir Alianza Catalana. Según el último barómetro del CIS autonómico, el partido de Silvia Orriols pasaría de dos a diez escaños. Son más escaños de los que tienen la CUP y los Comuns. Son escaños como para disputarle el quinto puesto a Vox. Silvia Orriols es por su parte la política con un discurso más abiertamente xenófobo del país. Su propuesta exitosa y redentorista no consiste en hacer Cataluña grande de nuevo porque a Cataluña, según ella, primero hay que salvarla. Illa no sirve para eso pese a su nombre y perfecciona su perfil de coordinador de instituto seriamente preocupado cuando contesta a Orriols en el Parlament. Con cada bronca, Alianza Catalana sube un escaño. Eso por supuesto preocupa a Junts. Son sus votantes los que se están escapando a la Cataluña prometida sin inmigración ni castellano y es Puigdemont el padre de la patria que evita ir al choque con Orriols porque sabe que con ella pierde la batalla del odio y la pureza. La solución sensata es por supuesto redoblar el teatrillo. Pronto veremos cómo en el Congreso Míriam Nogueras las banderas españolas no las busca para apartarlas antes de sus declaraciones, sino para quemarlas.