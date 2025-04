Balas en los pies

El contrato del Ministerio de Interior con una empresa israelí para adquirir 15 millones de balas por 6,6 millones de euros que anteayer era ... irrescindible se rescindió ayer de forma unilateral y tajante. Por razones de interés general. Y por el compromiso «del Gobierno de coalición progresista con la causa palestina y la paz en Oriente Medio». Las balas eran para la Guardia Civil y ya tendrían que apuntar mal para que terminase alguna en Oriente Medio. Ahora, tras la rectificación gubernamental, la munición se queda toda en Israel, donde quedan a la espera de la sustanciosa indemnización por el incumplimiento del contrato. Tampoco podrá resistir Netanyahu muchos golpes como este.

En realidad, fue nuestro Gobierno de coalición el que aparentemente no podía soportar la compra encargada por él mismo. Cuando salió a la luz la adjudicación publicada con sigilo en plenas vacaciones, Sumar protestó porque ya solo les faltaba esto para que Pablo Iglesias les organice un Woodstock por la paz en Lavapiés e Izquierda Unida llegó a amenazar con salir del Gobierno.

Se dice que Pedro Sánchez ha ordenado personalmente la rescisión del polémico contrato, no se sabe si por darles un respiro a sus socios o si por salvaguardar su propia posición respecto a Gaza. Del ministro que firmó el encargo millonario mientras el Gobierno negaba comprar armas a Israel no se sabe nada. Pero Marlaska ya comparecerá cualquier día de estos como con desgana y dirá cualquier cosa con su sintaxis experimental. Lo de que dimita por el papelón y la pérdida patrimonial, ni se contempla. Las dimisiones son a estas alturas inconcebibles. Así presidas una comunidad autónoma y se te ahogue la gente en unas inundaciones mientras estás de sobremesa, así vicepresidas el Gobierno que traiciona tus principios irrenunciables en el Sáhara o así le compres 6 millones en balas a Israel después de presumir de no hacerlo. El rostro del político español contemporáneo es de un material que supera en resistencia, ligereza y blindaje al acero balístico y al kevlar. El aislamiento de ese material para la confección de revestimientos antimisiles impenetrables nos situaría al frente de la industria armamentística mundial, ahora que llega, según parece, la hora del rearme.

Otxandio Fuegos renovables

Aritz Otxandiano es responsable de Sostenibilidad de Fagor y defensor de un desarrollo ordenado de las energías renovables. La noche del martes un grupo de desconocidos que se movían en dos coches lanzaron bengalas contra su casa en Otxandio. Antes habían llegado las pintadas, algunas amenazantes. Otxandiano fue alcalde de su pueblo y es hermano del portavoz de Bildu en el Parlamento vasco. Lo ocurrido tiene que ver con la oposición a los molinos y los paneles solares que le está surgiendo a la izquierda abertzale en municipios como Oion o Arrazua-Ubarrundia. Hay quien, cuando comienzan a aparecer los trastos en el paisaje, entiende la apuesta por las renovables como una especie de traición. De los plenos airados se está pasando a las amenazas. También a las que terminan ardiendo en un balcón. El camino es conocido, peligroso y repugnante. Explica Aritz Otxandiano que el martes por suerte no pasó nada, pero que, con sus hijos pequeños en casa, podía haber pasado algo muy grave. Se le entiende, pero, en realidad, ya ha pasado algo muy grave. La intimidación a domicilio de un ciudadano es un mecanismo estrictamente mafioso, se quiera como se quiera justificar.