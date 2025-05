Bailar en la oscuridad

La sesión en la que el presidente informó al Congreso sobre el rearme y el apagón resultó muy eficaz. Yo al menos no tardé en ... añorar el apagón y su dulce silencio oficial. Y terminé rogando porque me tocase a mí también un arma con la que poner fin al tormento. Siete horas duró la cosa. Pedro Sánchez acaparó más de tres y eso que lo que tenía que explicar del apagón era que aún no se sabe nada y que ya se explicará todo. Como los diez mil millones extra en Defensa son solo un asuntillo de contabilidad, la idea que el presidente sí remachó ayer es que el Gobierno está del lado de las renovables y la clase trabajadora mientras el PP está a sueldo de los «ultrarricos» que controlan las nucleares. Lo hizo con una sutileza inexistente y llegó a recomendarles a los españoles que desconfíen de quienes les dicen «que esto va de renovables o nucleares». Ahí yo ya pensé que nuclear, que me diesen un arma nuclear para convertirme en un Werther atómico. Y aún no había escuchado a Mertxe Aizpurua comprando hasta las comas del discurso energético del Gobierno, pero presumiendo de pedigrí antinuclear con gran soltura: sin mencionar a un solo ingeniero tiroteado.

Que no se me olvide: Míriam Nogueras informó ayer en sede parlamentaria de que no es cierto que Junts exija que el 20% de la inversión en Defensa sea para Cataluña. Exige que el 20% de todo sea para Cataluña. Volviendo a la oposición, Feijóo confirmó ayer que la contundencia le sale indistinguible de la insidia. Esa música no la sabe bailar y termina siendo difícil de ver al líder de la oposición, inseparable como es del anacoluto, burlarse del presidente del Gobierno porque tiene problemas con los números ordinales. En algún momento Feijóo invitó a Sánchez a salir con él a la calle, pero no a pegarse. A pasear. Lo hizo para rematar con una alusión a Paiporta bastante inelegante. Y eso también fue triste. Como si Feijóo ignorase que, si llega a gobernar, no tardará en no poder pisar la calle. Por lo demás, si Sánchez y él saliesen hoy a pasear se verían al instante rodeados por Belén Esteban, Inés Hernand y Lydia Lozano bailando el chuminero entre un estruendo frenético, confuso y narcótico. Y no se trataría de un fenómeno extrañísimo. Solo del signo premeditado de este tiempo.

BBVA Realmente vasco

La postura del PNV respecto a la opa del BBVA sobre el Sabadell es misteriosa y ayer Aitor Esteban dijo algo inesperado: no se puede considerar que el banco vasco sea «realmente vasco». Lo inesperado fue la rotundidad, claro. Porque la idea es antigua. Andoni Ortuzar reclamó muchas veces una mayor presencia del banco en el territorio. La vasquidad sin embargo no se cuestionaba. Hace poco supimos que el lehendakari Urkullu incorporaba al patronato de su nueva fundación al presidente del BBVA junto a los presidentes de Iberdrola, Petronor y Kutxabank, o sea, algunos de los nombres que te vienen a la cabeza si piensas en grandes empresas vascas. Sobre la opa sí se ha pronunciado la Autoridad Vasca de la Competencia, organismo autónomo adscrito al Gobierno vasco, que no ve riesgo en la operación. Cierto que los informes técnicos han dejado paso a las encuestas compartidas en Microsoft Forms que se pueden responder con identidades falsas. Hay una fiesta con eso. El que no opina sobre la opa firmando como Elvis Presley lo hace firmando como Ábalos. Tiene el BBVA un par de empresas tecnológicas que se trajo a Bilbao por lo del arraigo que igual podrían ayudar con la ciberseguridad.