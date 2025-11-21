Anatomía de un fiscal

Al final, el 20-N fue el día en el que el Supremo adelantó la condena al fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz ... es culpable de un delito de revelación de secretos, lo que le inhabilita para seguir en el cargo. Ese es el fallo. La sentencia aún no está redactada, pero eso no impidió que fuese interpretada de un modo automático y tajante. «Golpe de Estado judicial», se escuchó en Televisión Española. Ione Belarra habló en cambio de «asesinato civil». Con cierta confusión preposicional, Mónica García dijo que la sentencia «deja a los pies de los caballos a toda la ciudadanía frente al Estado de Derecho». Consciente de su papel institucional, Patxi López apostó por la prudencia. «Es una auténtica vergüenza», dictaminó.

Así fueron transcurriendo las cosas el día en que se celebraba el cincuenta aniversario de la muerte de Franco, dictador al que quizá recuerden porque era partidario del poder omnímodo y víctima de conspiraciones judeomasónicas, hasta que el ministro de Justicia compareció solemne y sin preguntas. Félix Bolaños anunció que el Gobierno acata la sentencia pero no la comparte por un sorprendente «deber moral», que yo -tampoco me hagan caso- relacioné con la culpa de andar metiendo en líos a los subordinados. Bolaños, al menos, pidió calma, o algo parecido. Lo hizo con gravedad y pesadumbre, casi con compunción, como si no se diese cuenta de que estaba recordando a Arias Navarro en la otra ocasión famosa. Tampoco estuvo mal cuando le agradeció su «defensa de la ley» al fiscal general del Estado al que acababan de condenar por incumplir la ley.

Por la tarde, la historia y la agenda quisieron que el presidente del Gobierno presentase en el Congreso la serie sobre 'Anatomía de un instante', la novela sobre el 23-F de Javier Cercas. Con los fantasmas fundadores de Suárez y Carrillo convocados, Pedro Sánchez se comprometió a defender la «soberanía popular» de, entre otras cosas, los «abusos de poder». Viniendo del Ejecutivo y dándose en el Legislativo, la idea salió volando, directa y premonitoria, hacia el Poder Judicial. Cincuenta años después de la muerte de Franco, la lección del día de ayer pareció clara: la corrosión ventajista es lo que mejor les viene a las instituciones democráticas.

Cuadrar agendas

Lo de dejar de cambiar la hora dos veces al año no parece que prospera y ahora puede que la fecha de la Semana Santa termine cambiando, pero no por lo del primer domingo tras el equinoccio de primavera, sino para que nos coincida, por ejemplo, con la Semana Santa de Atenas e incluso la de Moscú, donde no serán católicos pero sí cristianos. En un movimiento ecuménico que pretende ir superando los acontecimientos de 1054 -a grandes rasgos, el Papa León IX y el Patriarca Miguel I Cerulario se excomulgaron mutuamente: ¡aquello eran líderes religiosos!- el Vaticano se muestra dispuesto a celebrar la Semana Santa en las fechas que indiquen las iglesias ortodoxas. Manejan esas iglesias, como se sabe, distintas versiones del calendario juliano en lugar del gregoriano. De llegarse finalmente a un acuerdo, el cambio no sería espectacular: la celebración religiosa seguiría llegando con la primavera. Pero tendría implicaciones que sobrepasan lo espiritual y afectarían a lo material, por el lado por ejemplo de las vacaciones escolares y las escapadas a la playa. Que no cunda el pánico, pero puede que ahora mismo tengamos los superpuentes de marzo o abril en manos del patriarca de Constantinopla.