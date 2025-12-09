El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Aliados mortales

Europa endurece las condiciones de asilo, mientras Estados Unidos redobla los ataques a la Unión

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:00

Comenta

La apertura de fronteras es uno de los elementos que impulsan el «suicidio civilizatorio» al que, según la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, se dirige ... Europa. También la burocracia y la falta de libertad de expresión, que son cosas que, como se sabe, terminan con cualquier civilización milenaria. El exceso de aire acondicionado también es mucho de hacer caer imperios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Más restricciones para los coches en Bilbao: los más viejos ya no podrán entrar
  2. 2 Muere un vizcaíno de 38 años y varios familiares resultan heridos en un accidente de tráfico en Huesca
  3. 3

    Una decena de viejos pabellones industriales de Bilbao se convertirán en viviendas
  4. 4

    La víctima de un ataque con cuchillo en Getxo apuñala días después a su agresor
  5. 5

    La izquierda abertzale pierde ante GKS su histórica hegemonía en la UPV/EHU
  6. 6

    Japón activa la alerta de tsunami ante un terremoto de magnitud 7,6
  7. 7 Así funciona la alerta de Google que llegó a los móviles Android por el terremoto
  8. 8 El entrenador del Sevilla se encara con la linier del partido: «Tengo tres hijas, señorita. No falto al respeto a las mujeres»
  9. 9

    La amenaza de los directivos de Viña Rock a las bandas del boicot: «Quien se sume, que se olvide de tocar aquí en su puta vida»
  10. 10 Julen Guerrero ficha por el Estepona como director general

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Aliados mortales

Aliados mortales