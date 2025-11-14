Alerta y amistoso

Se abre paso la posibilidad de que en el Euskadi-Palestina de mañana termine habiendo tortas. «¿Pero no se estaba en Euskadi a favor de ... Palestina?», se preguntará usted si anda con la cabeza en otras cosas. La respuesta es que sí. Desde luego. A favor. Muy a favor. Puede que entonces usted se ponga a pensar a fondo sobre el asunto, recuerde los últimos acontecimientos relacionados con el deporte, el País Vasco y Oriente Medio y llegue a una conclusión a su manera impecable: la violencia surgirá cuando el equipo ciclista Israel-Premier Tech irrumpa en San Mamés y el pueblo vasco intervenga para dar ejemplo al mundo una vez más. Como sucede con frecuencia, la conclusión impecable es errónea. Lo que se teme no es que los ciclistas sionistas aparezcan en el césped (¡en el rectángulo de juego!), sino algo aún más extraordinario: que la organización de un partido amistoso de apoyo a Palestina sirva para que el País Vasco produzca altercados inamistosos, recurrentes y absolutamente endógenos.

Como si hiciera la previa del partido, el consejero de Seguridad mostró ayer su preocupación por la marcha a San Mamés convocada entre otros por GKS y las gradas de animación de los equipos locales. La novedad es que esa marcha también parece preocupar a Arnaldo Otegi, que ha situado a la izquierda abertzale al margen de algo que pareció definir como un modelo futbolístico de combate contra el fascismo. Contra ese modelo, Otegi apostó por articular «grandes mayorías», como cuando visitó Rentería aquella mezcla del NSDAP alemán y el Partito Nazionale Fascista que fue Ciudadanos, la guardia de hierro de Felisuco.

Fingir que tiene algo de lógica lo que solo es retórica propagandística explica que pueda uno preguntarse dónde estará el fascismo en un amistoso que se disputa en Bilbao entre la selección de Euskadi y la de Palestina. Adelanto la respuesta que justifica los botellazos: la Ertzaintza es la Policía fascista de un país «mayoritariamente antifascista». La opción que excluye los botellazos es a estas horas más interesante que el partido. Consiste en que, en su disputa de la calle a la izquierda abertzale, la joven ortodoxia socialista pueda exhibir incluso el control de los 'hooligans' bajo demanda estratégica.

Hermanas gallinas

Se veía venir y lo publicó ayer el BOE: el Ministerio de Agricultura ha ordenado el confinamiento de todas las aves de corral criadas al aire libre. Están aumentando los casos de gripe aviar y hay que proteger a las gallinas del contagio de las aves silvestres. La reclusión aumenta el estrés de los animales y dificulta su manejo. Esto a las hermanas gallinas se lo decimos por propia experiencia. A nosotros nos confinaron también hace cinco años. Y el estrés aumentó. Las dificultades de manejo también, pero no tanto.

Que, tras la orden gubernamental, las administraciones locales se lleven las manos a la cabeza y señalen el daño que se le hace al sector campero recuerda mucho a aquellos días en los que aprendimos que el sistema autonómico se sostiene sobre un principio político que debe enunciarse así: los marrones que se los coman los demás.

En el País Vasco, las diputaciones lideran la crítica al Ministerio mientras el Gobierno vasco prepara otra de esas cosas que recuerdan al confinamiento: una mesa de coordinación. Sabemos que el precio de los huevos subirá todavía más porque ayer el ministro de Agricultura dijo que no tiene por qué hacerlo. También sabemos, hermanas gallinas, que no saldréis mejores.