Alerta y amistoso

La previa del Euskadi-Palestina no es deportiva e involucra al Gobierno vasco, a Bildu y a GKS

Pablo Martínez Zarracina

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:21

Se abre paso la posibilidad de que en el Euskadi-Palestina de mañana termine habiendo tortas. «¿Pero no se estaba en Euskadi a favor de ... Palestina?», se preguntará usted si anda con la cabeza en otras cosas. La respuesta es que sí. Desde luego. A favor. Muy a favor. Puede que entonces usted se ponga a pensar a fondo sobre el asunto, recuerde los últimos acontecimientos relacionados con el deporte, el País Vasco y Oriente Medio y llegue a una conclusión a su manera impecable: la violencia surgirá cuando el equipo ciclista Israel-Premier Tech irrumpa en San Mamés y el pueblo vasco intervenga para dar ejemplo al mundo una vez más. Como sucede con frecuencia, la conclusión impecable es errónea. Lo que se teme no es que los ciclistas sionistas aparezcan en el césped (¡en el rectángulo de juego!), sino algo aún más extraordinario: que la organización de un partido amistoso de apoyo a Palestina sirva para que el País Vasco produzca altercados inamistosos, recurrentes y absolutamente endógenos.

