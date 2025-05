Agítese al extranjero

Comenta Compartir

En 2018 se celebraron en Bilbao unas finales de rugby que no se recuerdan por su resultado deportivo sino por los precios que alcanzaron los ... hoteles. Y por el lío que se montó. Los sablazos fueron tan exagerados que la prensa británica habló de «absoluto escándalo» y muchos aficionados extranjeros tuvieron que alojarse por ejemplo en Vitoria, donde también se les subieron los precios. El diputado foral de Álava denunció entonces el abuso y llamó a no repetirlo en la Final Four de 2019, cita internacional en la que las tarifas por supuesto subieron. Lo que hizo por su parte el diputado de Desarrollo Económico de Bizkaia fue pedirles a los hosteleros que no se les fuese la mano para no «matar la gallina de los huevos de oro» de los grandes eventos.

Aquel diputado vizcaíno era Imanol Pradales. Siete años después es el lehendakari y está viendo cómo llega al país la final de la Europa League, cómo los hoteles en Bilbao y fuera de Bilbao triplican, cuadruplican sus tarifas y cómo la prensa británica denuncia esas subidas «exorbitantes». La noticia es que el Gobierno vasco debe dar por muerta a la pobre gallina mitológica, la de los huevos de oro, porque, hasta donde sabemos, se toma ya con filosofía que se esquilme al extranjero. La filosofía es la de la oferta y la demanda y se les aplica de un modo sumarísimo a unos hinchas cautivos de su pasión por parte de un sector en el que la competencia se limita de pronto a ver quién sube los precios más salvajemente. Todo sucede al amparo del acontecimiento, que sin duda justifica un mayor beneficio, pero hace difícil de explicar la multiplicación del precio de un mismo producto de un día para otro. Hay que recordar que los aficionados viajan a Bilbao como podrían hacerlo a Oporto o a Málaga, sin más interés que el deportivo, y que la baza del territorio parecería tener que ver antes con la seducción que con la extorsión. Agarrarlos, ponerlos boca abajo y agitarlos hasta que no les quede un euro en los bolsillos no parece la mejor campaña de imagen. Y por encima de la imagen siempre está el estilo. Vivir en un lugar en el que se saquea al foráneo termina obligando al aborigen a exagerar el acento, para que se lo identifique cuanto antes como cliente. No como víctima. Congreso Sin ataque exterior La ministra Aagesen informó ayer al Parlamento de que el apagón no se debió a un ciberataque. Al oírlo, debió de haber diputados que abandonaron extrañados el móvil, puede que incluso la siesta. ¿Apagón? ¿Qué apagón? Yo les comprendo: han pasado dos semanas y vivimos con la tensión erizada, yendo del escándalo a la crisis y de la polémica a la debacle. Ahora mismo está Ábalos filtrando sus mensajes con el presidente del Gobierno. Y lo que puede ser hasta peor: llega Eurovisión. Termina uno no acordándose de que hace quince días se quedó a oscuras la Península. Murieron algunas personas, pero lo pasamos fenomenal dando ejemplo al mundo. Pese a tener el apellido un poco en subjuntivo, la ministra Aagasen especificó un poco: no hubo ciberataque y el apagón se originó en Granada, Sevilla y Badajoz. Son provincias de mucha producción de renovables, pero el Gobierno tiene que estudiar millones de datos antes de saber lo que pasó. Y se entiende, claro. Aunque eso no impide que los demás tengamos la tentación de encontrar alguna respuesta en lo que se está haciendo para que lo que pasó no vuelva a repetirse: disparar la presencia de gas en el famoso mix eléctrico y reducir la de energía fotovoltaica.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión