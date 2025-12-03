Ábalos desconocido

El presidente del Gobierno dio ayer dos entrevistas en medios catalanes. Lo hizo obligado. Por Junts. Tenía que mostrarse arrepentido y anunciar los decretos ley ... de la reconciliación. Como no es bueno que los jóvenes se expongan a este tipo de relaciones tóxicas, nos quedaremos con lo que Sánchez dijo cuando, una vez resuelto lo de «volver a conseguir el apoyo de Junts», Gemma Nierga le preguntó por Ábalos. El presidente se abrió entonces con esa sinceridad suya. Y reconoció que él tuvo confianza en Ábalos. El matiz fue instantáneo: «confianza política». ¿Y de la otra? «Desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí», siguió reconociendo. «Porque conocí facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí».

La hipótesis suena a romance medieval: Ábalos el desconocido. Y yo imagino que se explica porque el ex secretario de Organización del PSOE y exministro de Transportes ocultó su vida exagerada con técnicas de ocultamiento mefistofélicas. Por ejemplo, mover cielo y tierra para enchufar a sus amantes en empresas públicas e incluirlas después en las comitivas de los viajes oficiales. ¿Cómo advertir que el ministro aparecía con una rubia? Todo apunta a que Ábalos se hizo pasar por un padre de familia ejemplar aprovechándose de la inocencia confianzuda de un entorno formado por policías, asistentes trepadores, compañeros de partido y gabineteros adictos a la información. Santos Cerdán debió de hacer algo similar porque Sánchez puso el partido en sus manos cuando se llevó la enorme decepción con Ábalos y cabe suponer que multiplicó su cautela. Con la cautela triplicada, a Cerdán casi lo sustituye Paco Salazar. Si sigue complicándose su caso, el presidente tendrá que volver a sincerarse: «Confiaba en su visión política y me extrañaba que fuese por Moncloa con la bragueta abierta mientras las compañeras se encerraban en los despachos, pero la verdad es que tampoco le encontré nada raro por el lado de la dimensión personal».

Ahora que recomienda libros en TikTok, Pedro Sánchez podría buscar en los 'Poemas de Lucy' de Wordsworth aquel verso inicial: «Yo viajé entre hombres desconocidos». Y señalar la coincidencia. Lo mismito que él en el Peugeot.

Abc

Los casos de acoso escolar en el País Vasco se duplicaron el curso pasado. Bizkaia acumula el 62% de los casos; en Álava han aumentado un 34%. La mayoría de las agresiones son verbales. Después vienen los episodios de exclusión y las agresiones físicas. La posibilidad de que esta primavera estadística del bullying no se deba estrictamente a los agresores sino a la mayor concienciación de alumnos, centros y familias constituye una mínima esperanza. Hoy debería ser más difícil que el acoso entre compañeros pase desapercibido o sea considerado una de esas cosas inevitables en las escuelas.

Hace poco vimos a los estudiantes vascos manifestándose contra el bullying y sería bueno que el rechazo se trasladase con contundencia de las calles a las aulas. Sin el apoyo más o menos entusiasta del grupo, los acosadores tienden a quedarse en nada. Advierten los expertos de que para los menores acosados todo es más difícil hoy. Las redes consiguen que el fin de las clases no suponga para ellos un alivio. Los jóvenes proyectan sus vidas en sus móviles y el hostigamiento puede ser allí constante y adquirir una intensidad nunca vista. Gestionar algo sí es demasiado para unos chicos que deberían poder encontrar ayuda cuanto antes.