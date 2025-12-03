El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

AFP
Furgón de cola

Ábalos desconocido

Sánchez desconocía a su ex secretario de Organización por el lado de la dimensión personal

Pablo Martínez Zarracina

Pablo Martínez Zarracina

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 00:01

Comenta

El presidente del Gobierno dio ayer dos entrevistas en medios catalanes. Lo hizo obligado. Por Junts. Tenía que mostrarse arrepentido y anunciar los decretos ley ... de la reconciliación. Como no es bueno que los jóvenes se expongan a este tipo de relaciones tóxicas, nos quedaremos con lo que Sánchez dijo cuando, una vez resuelto lo de «volver a conseguir el apoyo de Junts», Gemma Nierga le preguntó por Ábalos. El presidente se abrió entonces con esa sinceridad suya. Y reconoció que él tuvo confianza en Ábalos. El matiz fue instantáneo: «confianza política». ¿Y de la otra? «Desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí», siguió reconociendo. «Porque conocí facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí».

