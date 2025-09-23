El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sílvia Orriols, líder del partido político Aliança Catalana, durante una manifestación independentista con motivo de la Diada en Barcelona. EFE
Furgón de cola

Carril ultraderecho

Alianza Catalana sube en las encuestas y transforma la política catalana en un manicomio distinto

Pablo Martínez

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:04

Un día después de que una encuesta de 'La Vanguardia' situase a Alianza Catalana subiendo de dos a diecinueve escaños en el Parlament, Sílvia Orriols ... anunció que «a priori» no contemplan «el enfrentamiento armado y violento con España». Lo del reencuentro en Cataluña ya se ve que va muy bien. Y lo del oasis. Eso va también fenomenal. «Fuera españoles y musulmanes» fue una de las consignas que Alianza Catalana coreó en la última Diada, donde triunfaron de un modo novedoso, pleno, absoluto. Se sabe porque esta vez fueron ellos los que llamaron 'botiflers' a los demás. Ahora triunfan de un modo similar en las encuestas y se sitúan a un escaño de Esquerra y de Junts, lo que transforma la política catalana en un manicomio con las puertas tapiadas y sitúa a Puigdemont, precisamente a él, ante el pánico de ser adelantado por un bólido de catalanidad extravagante que va sin frenos por el carril de muy a la derecha, el carril ultraderecho.

