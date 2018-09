Oxígeno para el diálogo social Editorial La recuperación de la mesa tripartita es un paso adelante del que no cabe esperar efectos milagrosos EL CORREO Sábado, 29 septiembre 2018, 00:54

El diálogo social recupera el pulso en Euskadi con el regreso de CC OO y UGT a la mesa tripartita que comparten con el Gobierno vasco y Confebask cinco meses después de haberla abandonado. La reactivación de ese foro, en el que ambos sindicatos son los únicos presentes por el desprecio hacia él de ELA y LAB, abre una puerta a la esperanza de la concertación, un ejercicio tan necesario como poco practicado durante años. La persistente ausencia de unas relaciones normalizadas entre los principales interlocutores sociales es un lastre para el País Vasco, que ha dificultado la consecución de acuerdos en beneficio de los ciudadanos. No solo ha impedido la búsqueda de un diagnóstico compartido sobre los problemas reales de la población, que habría desbrozado el camino hacia el entendimiento. Además, ha frustrado, por ejemplo, un eventual y deseable consenso sobre medidas que asienten la recuperación económica, permitan una más justa distribución de sus frutos y preparen a Euskadi para asumir con garantías un escenario de previsible desaceleración. La resurrección del diálogo social, aunque venga precedida de los pobres resultados ofrecidos en el pasado reciente, es una buena noticia. Pero no cabe esperar efectos milagrosos porque se sienten en torno a una misma mesa agentes con posiciones en las antípodas e instalados en un enfrentamiento crónico con el que se han acostumbrado a convivir. No cabe olvidar que el boicot de la mayoría sindical formada por ELA y LAB, que ha convertido la confrontación en su principal baza estratégica, condiciona la eficacia de los pactos que pudieran sellarse en ese foro. El regreso a él de CC OO y UGT no puede ocultar la brecha de confianza que lo hizo saltar por los aires en abril y que solo el tiempo dirá si se ha cerrado plenamente. La negociación al margen de esa mesa de un acuerdo marco sobre el empleo y la cualificación laboral en Euskadi por parte del Gobierno vasco y la patronal fue el detonante de aquella ruptura. Ambas centrales hablaron de «deslealtad». Ese documento ha quedado por ahora sin efecto y será revisado y, en su caso, modificado en el órgano de encuentro tripartito a cambio de la vuelta de los dos sindicatos que participan en él. El valioso esfuerzo realizado por todos los interlocutores para corregir lo que el propio lehendakari reconoció como «un error» es un buen modelo para construir los consensos que Euskadi necesita.