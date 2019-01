Órdago político - EDITORIAL - El pulso que el Gobierno vasco intenta ganar a la oposición con sus medidas presupuestarias se ve condicionado por la precampaña electoral Josu Erkoreka y Pedro Azpiazu, durante su comparecencia de ayer. / Jesús Andrade EL CORREO Miércoles, 30 enero 2019, 00:52

El Gobierno vasco aprobó ayer un proyecto de ley con medidas urgentes por valor de casi 250 millones de euros para paliar algunos efectos adversos de la prórroga de los Presupuestos, tras haberse visto forzado a retirar los de este año por el fracaso de las negociaciones con otros partidos para articular una mayoría parlamentaria. De esta forma intenta salvar la subida salarial del 2,25% prevista para los empleados públicos, el aumento en la misma proporción del dinero destinado a los sueldos de la enseñanza concertada y la mejora en un 3,5% de las prestaciones de la RGI, salvo las que complementan pensiones bajas, que se elevarán un punto más. La conveniencia de estas iniciativas de carácter social es poco discutible, por lo que cabe confiar en que saldrán adelante en el Parlamento. Para ello es necesario el apoyo o la abstención de algún grupo de la oposición. Resulta impensable que EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP se unan para tumbar incrementos retributivos que afectan a decenas de miles de personas, máxime cuando apenas faltan cuatro meses para las elecciones municipales, forales y europeas del próximo 26 de mayo.

Pese a ese baza a su favor, que hace previsible el éxito del proyecto, el Gobierno vasco haría bien en medir sus fuerzas y no incurrir en comportamientos prepotentes, poco justificados cuando acaba de recibir un sonoro revés con sus Cuentas y precisa a alguna de esas tres formaciones para ganar cualquier votación en lo que resta de legislatura. La inclusión de todas esas medidas -más un ligero aumento en las dotaciones previstas para la UPV y el Parlamento- en un único texto legal, no sujeto a enmiendas al tramitarse por el procedimiento de lectura única, pone en aprietos a sus posibles aliados. Ninguno de ellos comulga con las tres principales iniciativas, pero la votación será al articulado en bloque, por lo que tendrán que respaldarlo o rechazarlo en su integridad. No se entiende muy bien qué gana el Ejecutivo PNV-PSE con su negativa a distribuir las correcciones al Presupuesto prorrogado en proyectos diferenciados y favorecer así votaciones separadas para cada uno de ellos. Doblar el pulso a la oposición es una opción políticamente tentadora que puede transmitir una imagen de fortaleza en vísperas electorales. Pero que también se puede volver en contra si, descartado un plan B, su actitud se confunde con ventajismo y con una escasa disposición al diálogo que tanto predica.