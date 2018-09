NUEVO ERMUA Se abre al tráfico la variante tras cuatro años de obras La nueva variante de Ermua. / Luis Ángel Gómez PABLO MARTÍNEZ ZARRACINA Martes, 18 septiembre 2018, 00:23

El diputado general visitó ayer por última vez las obras de la variante de Ermua. Lo hizo poco antes de que la infraestructura se abriera totalmente al tráfico. La visita fue, por tanto, una inauguración. Aunque es probable que tuviese también algo de comprobación desconfiada, de último vistazo en plan no-vaya-a-ser-que… Podría entenderse. Nada de esto ha sido fácil. Hay fotos de lo de ayer en las que Unai Rementeria mira hacia la nueva carretera con la gravedad con la que debió de mirar Moisés hacia la Tierra Prometida, esa otra promesa gubernamental que se fue complicando.

Es tan simbólica y enrevesada la cronología de la variante de Ermua que hasta admite el tono bíblico. Siendo Bergara diputado general se acordaron los primeros impulsos al proyecto y vio la Diputación cómo en Ermua se organizaban manifestaciones reclamando la «Variante ya». Siendo José Luis Bilbao tetrarca de Bizkaia, se encargaron los primeros estudios y se asignaron las primeras partidas presupuestarias. En 2008 la Diputación dijo que la variante estaría funcionando en 2013. En 2010 dijo que estaría más bien en 2016. En 2012 el proyecto se aparcó de pronto y se dijo que había que esperar a que las condiciones presupuestarias lo permitiesen. La culpa del parón la tuvo la inestabilidad económica y la necesidad de mantener las cuentas forales saneadas. «Y en estas llegó la crisis y la pasta voló», resumían en aquel tiempo las charangas en las fiestas de Ermua. Cuando las cosas importantes se eternizan, no es raro que terminen ocupando extraños ámbitos de influencia. El estribillo que llegaba a continuación no dejaba dudas sobre los deseos de la gente: «¡Variante, variante!».

Al final, la variante ha llegado en 2018 y Ermua va a dejar de ser el último gran municipio vizcaíno atravesado por una carretera nacional. Se calcula que el pueblo se libra ahora del paso diario de 9.000 vehículos. Si pensamos que muchos de ellos son camiones, entendemos la importancia de la obra, no ya para el tráfico de la zona, sino para la vida de unos vecinos que quizá pensaban que no llegarían a verlo nunca. «Estoy convencido de que esta variante va a hacer de Ermua un pueblo nuevo donde se viva mejor», dijo ayer Unai Rementeria. «Hoy empieza un nuevo Ermua», resumió, no se sabe si inaugurando una infraestructura largamente esperada o una civilización.