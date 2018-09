La nueva Facultad de Medicina de la UPV EDITORIAL Es hora de desbloquear un proyecto estratégico para Euskadi arrinconado durante años EL CORREO Domingo, 23 septiembre 2018, 23:14

Aunque existe un amplio consenso sobre la necesidad de dotar a la UPV de una nueva Facultad de Medicina, el proyecto acumula lustros de injustificable retraso sin que exista indicio alguno de que vaya a convertirse en realidad a corto plazo. Desde que la iniciativa empezó a ser barajada a comienzos de los 90 no ha dejado de tropezar con obstáculos de todo tipo. Mientras, las instalaciones del campus de Leioa han sufrido un paulatino deterioro, se encuentran desde hace años al borde de la saturación y están lejos de ofrecer los estándares de calidad exigibles a la Universidad pública vasca. Los casi 8.000 metros cuadrados reservados junto al hospital de Basurto, en Bilbao, para construir la futura facultad y la Escuela de Enfermería se hallan a la espera de que las instituciones aporten por fin la inversión precisa para una infraestructura que de forma incomprensible ha quedado archivada en el cajón del olvido. Los recortes aplicados por el Gobierno vasco como consecuencia de la crisis aplazaron 'sine die' unas obras presupuestadas en 76 millones de euros en 2011, que según los plazos manejados en aquellas fechas ya tendrían que estar finalizadas. A día de hoy, pese a la recuperaciçón de la economía y una recaudación fiscal en máximos históricos, el proyecto sigue bloqueado y sin fondos para ser puesto en marcha. Euskadi necesita formar un elevado número de profesionales sanitarios en los próximos años para afrontar el relevo generacional del sector. Medicina, con 325 plazas de acceso, es la facultad de la UPV que más alumnos interesados en entrar en ella deja fuera cada curso, lo que empuja a cientos de jóvenes vascos a trasladarse a otras comunidades para realizar este grado o renunciar a él. Y sus instalaciones de Leioa, pese a sus sucesivos parcheos, han dejado de ser competitivas y ya no dan más de sí. La suma de esos factores explica por sí sola la urgencia de contar con el moderno polo sanitario previsto en Basurto. Visto con un mínimo de perspectiva, sorprende el persistente arrinconamiento de este proyecto estratégico para nuestro sistema educativo y sanitario, al que el Gobierno vasco y la propia UPV no han otorgado la prioridad que merece. De hecho, el grueso de las inversiones en la Universidad pública durante los últimos años ha ido en otra dirección. Es hora de enmendar un error enquistado en el tiempo. Lo exige la excelencia en la enseñanza superior a la que dicen aspirar los responsables educativos de Euskadi.