IÑAKI EZKERRA Lunes, 2 julio 2018, 00:59

Los populismos nunca se quedan solos sino que generan más populismos de similar, distinto y hasta opuesto signo ideológico. El populismo de izquierdas fomenta el de derechas y viceversa porque ambos se necesitan y retroalimentan mutuamente. Cogen una buena causa, una bandera noble, una reivindicación sensata, la que sea, que cuente con un apoyo social mayoritario, y la abrazan; pero no sin poner sobre ella un ingrediente, unas dosis, un plus de sobreactuación, de arbitrariedad, de insensatez que logre dividir y enfrentar a esa mayoría que la habría apoyado de forma natural y espontánea. Al populismo no le interesa que sus causas salgan adelante porque le resulta más rentable políticamente tener abierta la posibilidad de seguir haciendo ruido en la calle, en las tribunas políticas y mediáticas.

En una sociedad como la española, en la que los valores cristianos han arraigado con fuerza hasta penetrar en los propios sectores de izquierda, no resulta inexplicable que aún no hayan surgido partidos nacionales de carácter racista o xenófobo. Pero, si en lugar de plantear cabalmente la cuestión de la inmigración, se agita desde el extremismo de izquierdas la pancarta del «que vengan todos», acabará surgiendo una extrema derecha xenófoba y racista, que es exactamente lo que se pretende. Y lo mismo pasa con la eutanasia. Una gran mayoría de ciudadanos desea para los suyos y para sí una muerte dulce y digna cuando ésta se anuncie de manera inevitable. De hecho, por más que se niegue, hay un punto ciego en el tratamiento médico de la agonía en el que no se sabe dónde termina la sedación paliativa del dolor y la aceleración piadosa del desenlace. En cualquier caso, se trata de una cuestión delicada y resbaladiza que merece un debate sereno que no atice la hoguera de la bronca estéril ni se regocije en herir las sensibilidades. La eutanasia es, en fin, un tema en el que la impostación y el reduccionismo ideológicos no aportan otra cosa que crispación y confusión. Hay fanáticos religiosos que excomulgarían al propio Cristo de la Buena Muerte, por considerarlo ateo, y hay progres que hablan de esta cuestión con una euforia, una ligereza y una frialdad que están muy cerca de los postulados hitlerianos. Ignoran o fingen ignorar que toda la cultura nazi gira en torno a la eutanasia como fetiche.

Meter ruido, sí. Zapatero se tiró siete años paseando el fantasma de Franco. Y Sánchez quiere plagiar aquel largo paseo. Sin duda, la exhumación del dictador y la reconversión del Valle de los Caídos en un símbolo de verdadera conciliación es una asignatura pendiente de la democracia. Pero ése no es el objetivo del sanchismo. Su objetivo es trastear con los huesos, provocar a los frikis, resucitar a los zombies… Esto no se acaba en julio, como Sánchez ha prometido. Tenemos Franco y declaraciones del nieto de Franco para rato.