Como falta menos de un mes ya estoy preparándome para que me pille en el mejor estado y pueda disfrutarlo en óptimas condiciones, tal y como la ocasión lo merece. Me he comprado ropa de abrigo porque el invierno llega de verdad y se anuncian borrascas y nevadas que nos dejarán helados. Me he apuntado a un curso para domar fieras, que esta vez los dragones se aparecen cuando menos te lo esperas. Aquellos tiempos en que tardaban en avanzar siglos terminaron. No voy a viajar en las próximas semanas, que se anuncian trasiegos, del norte al sur, del este al oeste, y del desierto al hielo. Y ahora, sin muro de por medio, será más fácil ir de aquí para allá, por lo que conviene tomar descanso.

Voy a dormir todo lo que el hecho de seguir cada entrega en simultáneo con EE UU me impedirá. Se prevé bastante sueño los lunes por la mañana al menos durante seis semanas. El 19 de mayo, después de hora y veinte minutos de emociones (ese será el metraje del último capítulo), a ver quién es el que me mete en la cama. Ya me veo de madrugada saliendo a la calle en busca de otros zombis con quien comentar lo acontecido.

Toca estudiar todas las alianzas, las traiciones, los amores incipientes, los planes de venganza y las leyendas para que ningún giro argumental me pille desprevenido. Habrá que pasar a limpio los apuntes de episodios pasados y tener un árbol elaborado con la situación de cada familia. Aunque mucho me temo que a estas alturas todo eso da igual porque lo que se avecina es como un sálvese quien pueda.

No me pondré la música de Ramin Djawadi para que en la madrugada del 14 al 15 de abril, cuando escuche la cabecera, vuelva a vibrar de la misma forma en que lo hice la primera vez que vi 'Juego de Tronos'. Ha pasado mucho tiempo y han cambiado un montón de cosas, incluida la propia serie, que ya no tiene la fuerza con la que empezó. Pese a todo las ganas de conocer el final, el destino de todos esos personajes a los que estoy unido, son enormes. Queda menos de un mes para que se inicie el desenlace. Qué larga se me está haciendo la espera...