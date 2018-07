Mayoría minoritaria

Los que piden renovarse o morir quizá no hayan previsto que esas dos cosas no son incompatibles. El maltrecho PP vivió ayer el día clave para ordenar su futuro en unas primarias sin pronóstico posible. La profesión de adivino es la más desacreditada, exceptuando la de edicto volandero, que sigue engrasando el fiel de la balanza hasta ver por dónde se inclina. Un total de 66.706 afiliados pudo votar ayer para reducir el número de candidatos, a cual menos cándido, que seguirán en la lucha por sustituir a Rajoy. Lo que más temían los dirigentes del PP es que hubiera una baja participación. Estamos llenos de lo que el poeta llamó 'sospechas de verdades'. ¿Será bueno para todos reducir la cúpula de consejeros para que no anden a codazos? Hay cosas que a todos nos traen con cuidado, pero están sin resolver.

El taimado Torra reclama a los presos que abran el diálogo sobre la autodeterminación en Moncloa, aunque de antemano esté dispuesto a rechazarla. Mientras, el PSOE y Podemos toman el control de RTVE, que antes de llamarla 'la caja tonta' había demostrado que es listísima, porque ha sobrevivido a los traqueteos sin perder más tornillos que los imprescindibles en las mudanzas de sus directores. A algunos frívolos lo que más nos desasosiega es que Neymar, Mbappé y Kane sustituyan a Messi, Iniesta y Cristiano. Ningún equipo es tan bueno si los suplentes no son casi iguales que los titulares, pero ya no nos sabemos las alineaciones como cuando éramos niños y creíamos que todo tenía arreglo, incluidos los acercamientos de los presos, y amábamos a Cataluña. Ahora ya no. No se deja, ni se da a querer.