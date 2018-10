La maternidad y el IRPF en Euskadi Las haciendas vascas deberían asumir la sentencia del Supremo sobre la retención de las prestaciones EL CORREO Miércoles, 17 octubre 2018, 01:12

Aunque no han adoptado una decisión formal al respecto, las haciendas vascas han mostrado hasta ahora serias reticencias a anular las retenciones del IRPF aplicadas a las prestaciones por maternidad en Euskadi y a devolver el dinero cobrado en ese concepto en los últimos años. Las diputaciones no pueden obviar que el Tribunal Supremo, en una sentencia conocida este mes, ha determinado que esas ayudas están exentas del Impuesto de la Renta, lo que resuelve la controversia existente al respecto, fruto de sentencias contradictorias en varias comunidades autónomas. En virtud del Concierto Económico, los territorios históricos tienen plena capacidad normativa sobre el IRPF. Ello les permite adoptar sus propios criterios sobre los tipos de gravamen, las retenciones, las deducciones o el tratamiento fiscal de las rentas, sea cual sea su origen, dentro del amplio margen que le concede la singularidad del sistema de financiación de Euskadi. El fallo del Supremo no se basa en un recurso contra las regulaciones forales de este tributo, sino contra la ley estatal. Por tanto, las disposiciones tributarias vascas no se han visto hasta ahora afectadas por él. Pero tan cierto como eso lo es que la redacción de todas esas normas -las de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa, por un lado, y la vigente en el resto de España, salvo Navarra, por otro- es casi literal en esta materia, sin diferencias de fondo entre ellas, lo que abre la puerta a trasladar a Euskadi la argumentación del Alto Tribunal. Además, aparte de consideraciones jurídicas, carece de toda lógica que, con la natalidad por los suelos y con las herramientas que ofrece la soberanía fiscal derivada del Concierto, las prestaciones por maternidad tengan en el País Vasco un trato tributario peor que en las comunidades vecinas. Máxime en una coyuntura como la actual, en la que las haciendas forales presumen de unas arcas a rebosar gracias a un récord histórico en la recaudación de impuestos. Por todo ello, es preferible que las diputaciones se amolden ya a la doctrina del Supremo en vez de esperar a que una previsible sentencia en su contra les obligue a rectificar.