El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. EP

Lapsus

«Somos sentimientos y tenemos seres humanos»: el error provoca risas, pero también estragos

Marta San Miguel

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:39

Comenta

Lo peor del lapsus es que ya no hay marcha atrás. Da igual que te pase en la calle o en el Senado, que te ... quedas atrapado en lo inesperado, y te persigue aunque rectifiques como hizo Trillo ante el ejército de El Salvador cuando gritó con los talones pegados aquel emblemático «¡Viva Honduras!». En segundos te tienes que acomodar a esa nueva realidad que tú mismo has provocado, como cuando te metes en la autovía por la que vas a diario, pero esta vez tenías que haber ido en la dirección opuesta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  2. 2 Turrón y jamón caducados en las cestas de Navidad de Getxo
  3. 3 ¿Por qué parte del público de San Mamés encendió las linternas de sus móviles durante el partido?
  4. 4

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ya revela el origen de sus detenidos
  5. 5 El dinero que se embolsa el Athletic por ganar al Qarabag
  6. 6

    El Gobierno vasco detecta dos fraudes al día por el mal uso de las VPO en Bizkaia
  7. 7 Las 15 confesiones de Isabel Preysler que sorprenden en su autobiografía
  8. 8

    «Me robaron 3.500 euros y los vecinos me están ayudando»
  9. 9

    Sánchez pacta con Bildu «blindar» la atención en euskera en las grandes empresas vascas
  10. 10 Detenido en Santutxu un miembro de Herri Norte por agredir a un aficionado ultra del Betis

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Lapsus

Lapsus