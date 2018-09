Maldición Pensé esta vez que aquella mujer sí tenía poderes adivinatorios de verdad JUAN BAS Domingo, 23 septiembre 2018, 00:38

Este mes de agosto he vuelto a Granada, nada menos que 40 años después de mi primera visita. En el verano de 1978 recorrí con mi novia de entonces casi toda Andalucía a bordo de un desvencijado Dyane 6 (perdimos una ventanilla y se rompió el tubo de escape), con cuatro duros de presupuesto y de 'camping' en 'camping', durmiendo en una tienda de campaña que era un horror montar y soportando en todo momento un calor sarraceno; lo que es tener 18 años y la capacidad de ilusión intacta. Ahora, en 2018, viajar es otra cosa: facilidades y confort; todo dieces. Dos vuelos de Vueling cancelados en días sucesivos (acabamos en Málaga en vez de en Granada); casi un día entero en un caro limbo con maletas para llegar al aeropuerto de Granada, donde teníamos alquilado un coche; un apartamento en la costa que era un fraude respecto a lo anunciado y del que huimos (nos devolvieron casi todo el dinero, salvo el de la noche que no lo usamos gracias a Vueling); y al final un hotel demasiado caro en Almuñécar, una chicharrera con la densidad de población de Calcuta. Las vacaciones soñadas. Solo visitar de nuevo la asombrosa Alhambra (otra negrura: nos cobró un muy desaforado sobreprecio por las entradas una agencia vía internet) me reportó unas horas de abstraerme del gentío y de placentera contemplación.

En 1978, en la puerta de acceso al conjunto de la Alhambra, varias mujeres gitanas te intentaban colocar el dichoso ramito de romero y leerte en la mano la buenaventura. A la que me entró, una mujer mayor de la que recuerdo que se parecía al abuelo de Popeye, la debí despachar con brusquedad porque se cabreó y me lanzó una maldición calmosa, sabia, rotunda y esclavizadora, que en su momento no comprendí en absoluto en su precisa extensión y conocimiento de la naturaleza humana masculina. Me dijo con muy mala leche, pero sin levantar la voz: «Payo, cabrón, ojalá que encuentres un coño a tu medida». Y yo pensé, tonto a los 18, «pues vaya maldición; que todas sean como esta y que se cumpla». Los gitanos suelen abundar en imaginativas maldiciones tremendistas de cierto color lorquiano, como que se te ponga toda la sangre negra, que los perros se coman tus huesos o la estupenda permita Dios que te veas sacando agua de un pozo y con el cubo no puedas. Pero aquella sentencia a la medida, que no he olvidado tras 40 años, era sutil y una novela completa en diez palabras.

Este agosto de 2018, en la puerta de la catedral de Granada, otra gitana me ofreció romero llamándome marqués; en fin. Lo rechacé con un gesto de la mano, quizá despectivo, y esperé a ver qué lindeza me soltaba. Pero no, me miró y no dijo nada. Pensé esta vez que aquella mujer sí tenía poderes adivinatorios de verdad y se había dado cuenta de que bastante maldición tenía ya con aquellas estupendas vacaciones.