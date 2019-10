Eh, Macarena

Estaba viendo con una amiga la votación en la Cámara de los Comunes sobre el 'brexit' y me dijo: «Mira, todos llevan corbata». Estamos tan mal acostumbrados en España a los pulgosos que van en camiseta, mangas de camisa o cuelgan la kufiya en el respaldo del escaño que lo normal nos parece extraordinario. Me gustan las broncas en Westminster, que sus señorías estén tan apretujadas en esas bancadas verdes, el 'Ordeeeer' del speaker… El parlamentarismo británico en general. O sea, el espectáculo de la política. Pero menos la política espectáculo de Macarena Olona también el martes en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados.

La razón de ser de Vox es dar el follón. Pero una cosa es promover batallas culturales frente a lo sagrado del progresismo y otra faltar a las mínimas reglas del decoro parlamentario. De la educación, que eso de decoro suena antiguo. Que empieces por sentarte donde no te toca igual que cuando se constituyeron las Cortes, que hables cuando no tienes turno de intervención y pretendas introducir un asunto (el de Cataluña) que se registró cuando ya había sido determinado el orden del día, que te tengan que llamar la atención tres veces porque tú has venido a hablar de tu libro, como Umbral. Que te expulsen y te quedes ahí. Que no hagas caso a la venerable ujier Paloma Santamaría, de 71 años. Que se ponga de pie también Víctor Sánchez del Real, que al lado de la ujier parece King Kong. Hombre, que hasta Rufián cuando lo echó Ana Pastor se fue sin rechistar. Además, Olona pidió al PP y Ciudadanos que protestaran y los acusó de no defender a España. Olona es abogada del Estado. Estudiar tanto no puede ser bueno.

Vuelvo a Umbral. Escribió que Ruiz-Mateos se convirtió en una folclórica tras la expropiación de Rumasa. Vox cree que están expropiando España. Es lógico lo de hacerse folclóricas.