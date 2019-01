Quizás no habría ni que decirlo, francamente, pero la inclusión de 'Los otros Gondra (eelato vasco)' en la programación del Teatro Arriaga y tal vez en la de otros espacios próximos no es sino el resultado de una lógica aplastante. Primero, claro, porque en la cultura y en sus manifestaciones también debería aplicarse esa política foral que ahora busca de forma proactiva la recuperación de talentos que desean mantener un vínculo con el País Vasco desde su experiencia forjada en el exterior. Una colaboración enormemente enriquecedora y renovadora que a buen seguro daría unos frutos muy positivos en el ámbito de nuestras artes escénicas. Además de ello, no tendría sentido que un dramaturgo vasco bien reconocido en el mundo teatral y una obra exitosa y premiada de clara temática vasca no tuvieran presencia o estreno en nuestro universo escénico.

Pero, más allá de todo lo anterior, la representación aquí de 'Los otros Gondra (relato vasco)' se antoja igualmente necesaria por su contribución intelectual a la reflexión sobre el drama humano que deriva de la violencia de ETA. Porque, al abordar el tema de la memoria desde una autoficción teatral que pone el acento en la evidencia de un desgarro humano ocasionado por la violencia, se propicia un entendimiento que supera el antagonismo ideológico y local, trasladando la cuestión a una óptica universal donde el diálogo sobre la culpa, el perdón y la identidad ofrecen nuevas perspectivas de análisis. En definitiva, el futuro estreno de esta obra en Bilbao supone un considerable avance tanto desde el punto de vista teatral y cultural como igualmente desde su consideración social.