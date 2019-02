La llama catalana Editorial Es irresponsable apostar la gobernabilidad y la estabilidad del país a una figura tan inconsistente y, a la vez, provocadora como la de un «relator» Comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para explicar la mediación entre España y Cataluña. / EP EL CORREO Miércoles, 6 febrero 2019, 21:25

El Gobierno ha caído en un enredo inexplicable al dar carta de naturaleza a la figura del «relator» para facilitar un diálogo político en torno a la crisis catalana sin precisar cuál es el objeto concreto de ese proceso, sin aclarar quiénes serían sus partícipes y sin despejar sus intenciones últimas. El «intermediario» era la figura que reivindicaba periódicamente el independentismo para con ella transmitir la idea de que el problema precisaba soluciones excepcionales y, por eso, exigía vías de negociación alternativas a las institucionales. La vicepresidenta Carmen Calvo puntualizó ayer que el Ejecutivo no precisa un «relator» para relacionarse con la Cataluña oficial, de modo que la admisión de tal figura se refería a la relación entre los grupos parlamentarios catalanes que han decidido entablar un diálogo al margen de su papel ordinario (Junts per Catalunya, ERC, PSC y En Comú Podem). Ello hace aún más incomprensible que el Gobierno se implique activamente en la gestación de una figura tan enigmática figura de funciones indefinidas y sugiera el inicio de un proceso de selección imposible. Es absolutamente irresponsable que se decidiera a apostarlo casi todo respecto a la gobernabilidad y a la estabilidad del país -para apurar las posibilidades de sacar adelante sus Presupuestos- con la consagración de una figura tan inconsistente y, a la vez, tan provocadora. Las apelaciones a la Constitución no fueron suficientes para que el Gobierno pudiera justificar el despropósito, y menos cuando la mención a un «relator» en ningún caso asegura los propósitos que parece albergar Pedro Sánchez. Su única consecuencia tangible es la convocatoria por parte del PP y Ciudadanos de una concentración en Madrid para el próximo domingo contra ese «relator» y mucho más. No es bueno que partidos democráticos opten por movilizar a sus seguidores frente a las decisiones políticas de sus adversarios, por censurables que sean, al margen de los procedimientos institucionales. En este caso, la ambigüedad indolente sobre el «relator» y sobre el alcance del diálogo gubernamental para el futuro de Cataluña ha propiciado que PP y Ciudadanos cargaran las tintas en sus críticas al comportamiento de Sánchez -«humillación», «traición»-, cuestionado también en público por barones del PSOE que se juegan su futuro en las elecciones de mayo. De modo que la convocatoria del domingo, apoyada por Vox, adquiere todas las connotaciones de una movilización identitaria en nombre de la legalidad constitucional. Una espiral de división entre constitucionalistas que el independentismo saluda ya como su logro más importante.