LIGA MUNDIAL

Cada vez es más frecuente ver por la calle a un bilbaíno que se detiene de golpe, con la emergencia inconfundible de quien acaba de recordar que olvida algo, y se lleva la mano a la cabeza: «Un momento, ¿de qué estamos siendo la capital mundial ahora mismo?»

La laguna, por supuesto, es disculpable. No siempre resulta fácil recordar si la capitalidad mundial del momento tiene que ver con el rugby, los videojuegos, el pádel, la gastronomía, el envejecimiento activo o la industria audiovisual. Para complicarlo todo aún más, puede suceder perfectamente que Bilbao sea al mismo tiempo la capital mundial de varias cosas. De la danza emocional y la cirugía ortopédica de guerra, pongamos por caso. A veces los amigos de fuera te felicitan por lo preciosa y pujante que está la ciudad y tú ya no puedes más y les gritas que se echen ellos sobre los hombros toda esta capitalidad cósmica. Es que se ve todo muy bonito desde fuera. Hace tres veranos, a cuenta de unas jornadas sobre educación que se celebraron en el Euskalduna, fuimos la «capital mundial del pensamiento». Menudos días aquellos. No se podía tener en la ciudad una sola idea medio floja.

Bueno, para que vayan organizándose: entre el 1 y el 3 de octubre Bilbao será «la capital mundial del debate sobre el futuro de la economía social». Apunten: GSEF Bilbao 2018. Es un foro internacional de primerísimo nivel, al que acudirán entre otros, Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid y Won-Soon Park, alcalde de Seúl.

Juan María Aburto, alcalde como saben de Bilbao, vaticinó ayer que la ciudad va a convertirse en «un gran laboratorio de ideas» centrado en la economía «justa, inclusiva y sostenible». Aburto también sacó pecho por albergar una cita que venía celebrándose en ciudades algo más grandes que la nuestra. Seúl y Montreal, concretamente. Suman entre ambas más de once millones de habitantes. En la presentación del foro el alcalde repitió el adjetivo «inspirador». Y Lawrence Kwark, secretaria general de la asociación GSEF, aseguró que se tienen «expectativas muy grandes» sobre unas jornadas que atraerán a gente de ochenta países del mundo.

Terminemos con un apunte fonético. Acuérdense de que a la MTV hay que llamarla 'émtivi' y al GSEF, ahora, 'yisef'. Vamos a ser también la capital mundial de pronunciar las cositas bien.