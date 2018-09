Líderes prefabricados A Casado le persigue su máster como un chicle pegado en el pelo. Como a Sánchez su tesis. Si cae uno, cae el otro IÑAKI EZKERRA Domingo, 23 septiembre 2018, 23:15

Todo esto empezó con la trituración profesional y personal de Cifuentes. No sé si quienes se emplearon a fondo en aquella tarea eran conscientes de que establecían un baremo ético y ponían un listón de honestidad en la vida pública a una altura a la que ellos no llegaban ni de lejos. Quien tenía un currículum académico irregular se lo debía haber pensado dos veces antes de acudir con el colmillo afilado a aquel festín de lobos. Esto vale tanto para la peña de Sánchez, que puso un temerario fervor en el acoso y derribo de la Cifu, como para ciertos compañeros del partido de ésta, que, en vez de cerrar filas, la dieron por finiquitada desde el minuto uno. Como vale también para el jefe de Ciudadanos, que tiene algo que no se sabe si es un doctorado o un doctorando porque, además de mutar del participio al gerundio cada cuarto de hora, aparece y desaparece como el bigote de Aznar, que es un caso capilar único.

Carbonizar políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid no era cualquier cosa. Era algo demasiado gordo como para quedarse en un hecho aislado, en una curiosa excepción, en una anecdótica jornada de caza. Sentaba un precedente. Tanto es así, y tan consciente es de ello el partido del Gobierno, que esa «nueva moral pública» estrenada en las carnes de Cifuentes se ha llevado por delante a Carmen Montón. Con la venta de esa pieza se ha querido deshacer el agravio comparativo, pero se ha creado otro mayor en el terreno de la igualdad de géneros: ¿Es que sólo las mujeres deben renunciar a su cargo cuando se cuestionan sus títulos universitarios? Ése es el problema más obvio con el que se topan Sánchez y el propio Casado pese a que la Fiscalía del Supremo se oponga a la apertura de una causa contra el líder popular porque el posible delito de cohecho habría prescrito. Librarse de una acusación penal por prescripción legal es una mancha no en el currículum académico sino en el cívico. A Casado le persigue su máster como un chicle pegado en el pelo. Como a Sánchez su tesis y el agravante de que ésta es habilitante. Lo que pasa es que, si cae uno, cae el otro. Por esa razón es posible que se libren ambos del sacrificio, en cuyo caso la política española quedaría reducida a un guiñol robótico: el monstruito ideado en el laboratorio de FAES contra el fabricado en el taller de Ferraz. El verdadero doctor sería en tal caso el doctor Frankenstein que hoy trabaja a destajo en las guarderías de cada partido.

Los líderes prefabricados. Ése es el problema de fondo. Acusar a Sánchez de plagio es un exceso de generosidad pues ni siquiera habría plagiado él, sino los que lo crearon. Y es un insulto al copión tradicional que se confeccionaba artesanalmente sus chuletas la víspera del examen. En mis tiempos, el copión se hacía a sí mismo. No se le regalaba nada. Este es el drama de la España actual. Deberíamos darle el Cervantes a Ana Rosa Quintana.