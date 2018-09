Más libertad de expresión

Una reforma de la Constitución podría contribuir a alcanzar uno de los tres retos que se ha marcado el presidente Sánchez, solucionar el grave conflicto político abierto en Cataluña. Dudo que retirar la figura del aforado mejore en algo la calidad de nuestra democracia y contribuya a disminuir el efecto de la corrupción política. Retirar los aforamientos puede encontrar el calor popular y permitir subirse a esa ola 'antiestablishment' que no siempre trae cosas más buenas que esos malvados políticos de toda la vida. La sobreprotección de los representantes ya no cumple la función para la que fue creada, pero la reforma de la Constitución tantas veces anunciada no se merecía reaparecer con este vuelo tan bajo, tan 'express' y tan poco útil para poner a nuestra democracia en hora.

Si ahora no está al alcance de Pedro Sánchez iniciar una reforma constitucional que ayude a solucionar algunos de los problemas más inmediatos, esta misma semana tenía la oportunidad de haber utilizado la audacia y la sorpresa para impulsar con urgencia un cambio en el Código Penal que alejara el ejercicio de la libertad de expresión de las cárceles. Por un lado, Bélgica decidía amparar la libertad de expresión de un rapero contra el deseo de la Justicia española de meterlo en chirona. Por otro, un cómico era detenido acusado de herir con sus barbaridades los sentimientos religiosos. No tienes que simpatizar ni con Valtònyc ni con Willy Toledo, incluso desde la repugnancia puedes tener claro que su persecución deja en muy mal lugar a nuestra democracia. En un Estado aconfesional no puede existir como delito la ofensa a los sentimientos religiosos. El Tribunal de Derechos Humanos ha dicho una y otra vez que no se puede aceptar que exista un escudo especial antiofensas para los que ostentan cargos en las instituciones. Injuriar a la Corona no te puede llevar a la cárcel.

En este contexto sí que puede marcar una agenda premium que no depende de restricciones presupuestarias y que puede ayudar a debilitar los argumentos que se utilizan frecuentemente en el debate político sobre la falta de democracia que caracteriza al Estado español. Argumentos que a veces coinciden con la realidad, como es el caso de la frágil garantía a la libertad de expresión que permite proyectar la imagen de un país que encarcela a sus artistas por sus letras o por su mal gusto. Jugar en este espacio contribuiría a paliar la desafección que existe tanto en Cataluña como en Euskadi hacia el Estado.

Últimamente estamos acostumbrados a enfocar a la Justicia para situar el foco a la fragilidad democrática española. Desde la mayoría conservadora del Poder Judicial a la cabalgada solitaria del juez Llarena pasando por el desprestigiado Constitucional o la poca democrática Audiencia Nacional. Pero el legislador tiene la palabra para reducir los sesgos ideológicos o conservadores de los tribunales en su interpretación de las leyes. Igual que se puede cambiar la redacción del delito de rebelión para impedir las interpretaciones más rocambolescas, se puede mejorar sustancialmente la garantía del ejercicio de la libertad de expresión eliminando del Código Penal las zonas de especial protección.