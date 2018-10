Juicio al rupturismo Es inconveniente que el Gobierno se pronuncie sobre los tipos penales del 'procés' cuando las acusaciones preparan sus escritos EL CORREO Viernes, 26 octubre 2018, 01:07

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dio ayer por concluido el sumario instruido por el juez Pablo Llarena tras el 1-O y procedió a la apertura del juicio oral contra el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros 17 dirigentes independentistas. Las defensas de los encausados habían solicitado que se practicasen 300 nuevas diligencias, lo que al entender del Supremo dilataría el proceso y resultaría perjudicial para ellos mismos. Es significativo que presentaran las alegaciones tan tarde. Pero resulta difícil imaginar qué podían esperar de que el Alto Tribunal atendiera su petición y pospusiera el juicio; si una incierta rebaja de la tensión ambiental o un cambio político favorable a sus intereses igual de incierto. La Sala se negó también a pronunciarse sobre el objeto del juicio pendiente: determinar si es aplicable al caso el delito de rebelión recogido en el artículo 472 del Código Penal. Esta última cuestión centra el interés por las calificaciones que presenten la Fiscalía y la Abogacía del Estado antes del próximo viernes. Todavía no se han pronunciado al respecto. Se da por sentado que la acusación popular que ejerce Vox mantendrá el delito de rebelión. Los insistentes mensajes con los que líderes del independentismo han anunciado su negativa a la negociación presupuestaria con el Gobierno de Pedro Sánchez mientras este no se esfuerce en favorecer a los procesados por rebelión, prevaricación y desobediencia han añadido más controversia al proceso penal. Todo pronunciamiento crítico del Ejecutivo respecto al tipo delictivo de rebelión será percibido por amplios sectores de opinión como un gesto proclive a obtener el decisivo apoyo del secesionismo a las Cuentas. Así ha ocurrido con la última intervención del presidente en el Senado, aunque citase al exministro del PP Federico Trillo para cuestionar indirectamente el uso que Llarena ha hecho del delito de rebelión. Esas tomas de postura son claramente inconvenientes para que la independencia judicial se haga realidad ante este juicio, también en cuanto a su apariencia. Quim Torra salió al paso del anuncio del Supremo con una exigencia de absolución de los encausados y la advertencia de que si tal medida no se produce «nos enfrentaremos -a las sentencias- con la determinación del 1-O y la fuerza del 3-O». Una posición que en nada ayuda a quienes deberán sentarse en el banquillo de los acusados en un Estado de Derecho en el que rige el imperio de la ley.