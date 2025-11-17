El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero. EP

No hay plan b

El PNV se aferra a Pedro Sánchez y a la vieja táctica como si no hubiera un mañana

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:00

El Partido Nacionalista Vasco se aferra a Pedro Sánchez como si no hubiera un mañana. En el pleno del Congreso donde se plasmó la quiebra ... del grupo de la investidura, la portavoz del PNV ni preguntó al presidente por los casos de corrupción. Se limitó a anunciar una legislatura agónica para los próximos meses, sin Presupuestos, sin mayoría para legislar y con la Justicia pisando los talones al PSOE con titulares sobre la corrupción cada mañana en los medios.    La pregunta retórica que le hizo la portavoz Maribel Vaquero a un Pedro Sánchez enrocado en la Moncloa, se la podía haber realizado a sus propios compañeros de partido: ¿A dónde vamos? Ya se sabe que Sánchez va a resistir como sea, pero    la respuesta no es fácil para un partido que tras el derrocamiento de Urkullu y Ortúzar tiene todos los frentes abiertos y una cierta sensación de callejón sin salida, pero sin un plan b.    En lugar de marcar distancias con el sanchismo, en agonía, como ellos mismos reconocen, se aferran a la esperanza de que sigan goteando las transferencias. A cambio, van a seguir asumiendo para el futuro una cierta complicidad con el sanchismo y todo lo que eso significa.    La operación del palacete de París ha podido satisfacer al núcleo esencialista y nostálgico del partido pero, políticamente, no ha sido precisamente rentable. El coste para Moncloa de la operación palacete ha sido tan gravoso a efectos de opinión pública que, a partir de ahora,    podrá utilizarlo como excusa ( Ya tenéis el palacete, que más queréis) para frenar más transferencias. En lugar de cerrar de una vez esa etapa de ir a Madrid, a ver que sacamos, sin importar si el gobierno es conservador o populista de izquierdas, para centrarse en la gestión vasca, el PNV del desconcertante Aitor Esteban sigue aferrado a la vieja política.

