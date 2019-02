Joyas Hoy se trafica en el mercado negro con lo expoliado en Siria y no es de recibo callar los saqueos culturales Goyas del Palacio Zubieta. / E. C. ELENA MORENO SCHEREDRE Viernes, 22 febrero 2019, 00:04

Tenemos algunos datos, los suficientes como para que resulte pertinente tirar de la manta y averiguar si hemos perdido el disfrute de tres joyas; los Goyas del Palacio Zubieta, y el resto; las marinas de Luca Giordano y la bisutería que los acompañaba. Las joyas aparecieron por arte de birlibirloque hace unos meses, revolucionando el mercado pictórico internacional, cuando una familia francesa los envió al Prado, contactando con Miguel Zugaza para su certificación. Calladito se lo tenían los vecinos… Se averiguó que procedían de la requisa de obras de arte que en palacios e iglesias hizo el Gobierno vasco al constituirse en 1936 y que se mandaron a Burdeos y al puerto de La Pallice (Francia) para que fueran custodiadas sin correr peligro. Vaya por delante decir que, sin duda, hubo buena fe y la finalidad era salvarlas de los desmanes que se cometen en las guerras cuando la ley ya no es ley, y que no hubo, por las circunstancias, el rigor jurídico que hubiera debido de haber. Pero han pasado 80 años de la contienda, y ahora la cosa ya no es tan sencilla como decir que son nuestros. Todos los días, los restos de aquella guerra sobrevuelan agotadoramente la cotidianidad; Franco sigue en el Valle de los caídos, la Constitución está en entredicho, las coaliciones políticas entre la izquierda y los conservadores prohibidas, y los patrimonios requisados abandonados a la suerte de la especulación. Nuestros jóvenes, los que andan por países dónde no les da el sol lo suficiente, tienen derecho a saber la verdad de este relicario que no acaba de milagrear la historia. Deben conocer que esta cruz nuestra a la derecha y la izquierda de la vida, con el celo de repudiarse antes de enfrentarse, no les pertenece, que es una herencia malsana y mal contada. Esos tres Goyas, las joyas que ya están perdidas y las que podrían perderse definitivamente por la desidia y el silencio me han hecho paladear el caramelo de la historia. Son una plataforma para hablar de nuestro pasado reciente. Hace décadas que siguen apareciendo obras de arte requisadas a los judíos. El 'azar' ha hecho que estén en manos de marchantes de arte sin escrúpulos que se hacen de oro gracias a los deseos irrefrenables de colgar arte en el salón de un astro futbolístico. Tras la segunda guerra mundial pocos herederos reclamaron lo que les había pertenecido, muchas familias se extinguieron por completo. Hoy se trafica en el mercado negro con lo expoliado en Siria y no es de recibo callar los saqueos culturales. Quizás por eso, y salvando las diferencias, quiero saber de los Goyas, en el fondo, es a través de estas noticias cuando un periodista puede encender la luz para desvelar a los hombres buenos, a los rebeldes, a los que nos defendieron de la estupidez, y también a los ineptos a los que nadie les corrige las maneras.