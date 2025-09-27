Pulseras contra el postureo

Tenía una orden de alejamiento de solo 200 metros. Pero le suponía un mundo. Y alquiló un apartamento a 250 metros de su mujer. La ... primera vez que conté esta historia fue hace 17 años. La volví a escribir dos veces más, bajo distintos gobiernos y con diferentes leyes. Nada ha cambiado. De hecho va a peor. Lo de las pulseras es repugnante. A la zafia y letal chapuza hay que sumar la desvergüenza de jugar al yo no he sido y al señalar sin aportar soluciones. La lucha contra la violencia machista o de género, ni en el nombre nos ponemos de acuerdo, es un simple postureo. Y eso sí que provoca arcadas. Porque hablamos de asesinatos. Aunque lo tratan como si fuera otro tema más para la pelea de colores en parlamentos y medios. Por eso he regresado a aquella historia. Durante más de un año llevé a su casa, todos los días, a una compañera. La ley existía. Pero no se aplicaba o se hacía mal. Como ahora.

Era una mujer brava. Con un trabajo que exigía un par. Y los tenía. Nunca imaginamos que un día soltaría, entre lentas lágrimas, que su marido la pegaba. No siempre. A veces. Por eso lo aguantaba achacándolo a malas rachas, el alcohol o su cabeza. Digamos que necesitaba una medicación para no liarla. Pero no quería tomarla. De ahí los arrebatos de brutalidad. Y habría seguido aguantando los ataques, la mayoría por celos absurdos, si no fuera por su hija. Una noche él cruzó la línea y pegó a la niña. Sucedió cuando la pequeña se interpuso en medio de una pelea donde siempre empezaba, pegaba y ganaba el mismo. Y acabó siendo golpeada.

A la mañana siguiente nuestra compañera lo contó en el trabajo. Su jefe, en eso tuvo una suerte inusual, le animó a denunciar y le liberó del trabajo hasta que se solucionara todo, cobrando el sueldo íntegro. Hablamos de hace casi dos décadas. Los protocolos y la conciencia social no eran como los de ahora. De ahí lo sorprendente del jefe, que además permitió a un servidor que se ausentara cada vez que ella le necesitara. Eso incluía los juzgados. Toda víctima debía ir acompañada por un agente. En el papel quedaba precioso. Pero no había ni hay policías suficientes. El forense y la psicóloga policial le pidieron a quien esto teclea que ella nunca fuera sola. Al menos hasta la sentencia. Tenían claro que corría peligro. La jueza no. Cuando dicen que no puedes cuestionar a sus señorías me acuerdo de aquella. Para que se hagan una idea les voy a contar lo que pasó tras la denuncia.

Su marido pasó la noche en el calabozo. Yo creía en la versión de ella, pero si albergaba dudas desaparecieron cuando vi al tipo al día siguiente. Tras salir de comisaría tenía derecho a ir a su casa para coger ropa y lo que necesitara. Le acompañaban dos agentes. Lo imaginé cabizbajo, enfadado, irritado y confuso. Nada de eso. Entró, sonrió y me saludó.-¡Hola!, ¿qué tal estás?-. Han pasado los años y todavía no le he respondido. Me quedé petrificado ante su frialdad. Solo reaccioné cuando pidió a su mujer que le hiciera la maleta y ella le obedeció. Hablé con mi compañera y entendió que no estaba sola. Entonces pregunté por él. Llevaba un rato sin verlo. Los policías palidecieron. Se había largado. Lo pillaron en las escaleras. Pero no bajaba. Subía. Había ido a comprar un periódico. Frío como un témpano. Las siguientes veces no estuvo tan calmado. Sacó su lado oscuro. Fui con mi compañera a varias vistas. Él iba siempre con su familia y amigos. Y la insultaban. Estábamos todos en la misma sala. Sin nadie del juzgado. Tampoco la policía. Ella era de fuera y su gente nunca estaba. No solo por la distancia. También por el qué dirán. Sus padres llegaron a pedirle que olvidara el asunto. Solo tenía el apoyo de sus compañeros. Aunque cada vez menos. Todo cansa. Sobre todo cuando la justicia es tan lenta. Y cabrona. Porque el tipo salió absuelto. Desde aquí mando un saludo a la señora jueza.

Cuento con gente cercana que ejerce la abogacía. Y tengo claro que cada juicio es un mundo. Conozco casos de mujeres que se inventaron barbaridades, largaron a sus maridos y se quedaron con todo. Alguno fue acusado, imaginen el horror, de abusar de su hijo. Todo por la custodia y el que se joda, aunque sea mentira. También sé de otros casos donde era evidente el maltrato y el canalla salió indemne. Como en el relatado. Por eso lo de las leyes y los debates sobre este tema me cabrean de manera especial. Mucha pancartita y lacito pero luego las pulseras fallan. Triste metáfora. Porque todo está roto. Ya verán cómo no dimite ni dios. Me refiero a alguien importante y con responsabilidad. Y mientras tanto el resto se dedicará a aprovechar el asunto para criticar. Da igual este tema o el gasto del Falcon. Pillar el poder o no soltarlo. Es por lo único que pelean. Lo demás les importa una mierda. Sea el maltrato, los incendios o la DANA. Pena que no haya otras pulseras. Las del postureo. Para que se activaran cuando alguien soltase una chorrada sobre la violencia machista. Pero no con una alarma. Sino con un calambrazo que les dejase tiesos. Quizá así lograran entender que hay que cambiar la actitud, la ley, a quienes la hicieron, la aplican y al patético sistema. Porque aquí falla todo. Y no solo las puñeteras pulseras.