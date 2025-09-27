El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 26 de septiembre
La delegada contra la Violencia de Género comparece en el Congreso por las pulseras. EFE
El piscolabis

Pulseras contra el postureo

El fallo de control de los maltratadores es solo el resumen del caos

Jon Uriarte

Jon Uriarte

Sábado, 27 de septiembre 2025, 00:04

Tenía una orden de alejamiento de solo 200 metros. Pero le suponía un mundo. Y alquiló un apartamento a 250 metros de su mujer. La ... primera vez que conté esta historia fue hace 17 años. La volví a escribir dos veces más, bajo distintos gobiernos y con diferentes leyes. Nada ha cambiado. De hecho va a peor. Lo de las pulseras es repugnante. A la zafia y letal chapuza hay que sumar la desvergüenza de jugar al yo no he sido y al señalar sin aportar soluciones. La lucha contra la violencia machista o de género, ni en el nombre nos ponemos de acuerdo, es un simple postureo. Y eso sí que provoca arcadas. Porque hablamos de asesinatos. Aunque lo tratan como si fuera otro tema más para la pelea de colores en parlamentos y medios. Por eso he regresado a aquella historia. Durante más de un año llevé a su casa, todos los días, a una compañera. La ley existía. Pero no se aplicaba o se hacía mal. Como ahora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  2. 2

    «Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe
  3. 3

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  4. 4

    Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»
  5. 5 Comunicado íntegro de los monitores del campamento de Bernedo
  6. 6 La Aemet anuncia la llegada del exhuracán Gabrielle: estas serán las zonas afectadas
  7. 7

    Nueva carta a sus padres de uno de los niños del polémico campamento de Bernedo
  8. 8

    Detenido por rajar en la cara a otra persona con una botella durante una pelea de madrugada en Bilbao
  9. 9 Así se anunciaba el polémico udaleku de Bernedo
  10. 10 El truco de un joven vizcaíno con la tarjeta Barik que genera cientos de comentarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Pulseras contra el postureo

Pulseras contra el postureo