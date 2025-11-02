El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ilustración: Yeyei Gómez
El foco

La democracia vive de alquiler

El malestar social no proviene del desencuentro generacional, sino del fracaso de un sistema de gobierno incapaz de garantizar que los hijos vivan al menos igual que sus padres

Jesús G. Maestro

Catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:05

Comenta

La fractura entre búmeres y milenaristas (en inglés 'boomers' y 'millennials') no se reduce a una pugna retórica entre la queja de los jóvenes y ... el reproche de los mayores. Se condensa en un hecho material e insoslayable: la vivienda. Hablar hoy de vivienda es hablar del derecho, cada día más discutido, a la propiedad privada. Una forma de negar la propiedad privada es impedir a las nuevas generaciones la posibilidad de comprar piso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresada en el hospital Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la dana
  2. 2 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de un componente químico que provoca cáncer en un fruto seco procedente de España
  3. 3

    «Esta noche no salgo, estoy hecho polvo» y otras esquelas llamativas publicadas en Euskadi
  4. 4

    El derbi acaba con tangana: «Aramburu se ha metido con Valverde y el banquillo»
  5. 5

    Bizkaia tiene 70 escuelas y 24 residencias en zonas inundables en caso de grandes riadas
  6. 6 Horóscopo diario, 2 de noviembre de 2025
  7. 7 La Lotería Nacional del sábado riega de millones un municipio conocido por sus cuevas: comprobar resultados del 1 de noviembre
  8. 8

    El Athletic ficha a una promesa del Bermeo que sigue los pasos de Jauregizar
  9. 9 Retenciones en la A-8 sentido Bilbao por un accidente a la altura del Max Center
  10. 10 Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La democracia vive de alquiler

La democracia vive de alquiler