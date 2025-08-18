El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Política de vivienda del Gobierno vasco: de mal en peor

Los 144 millones para avales deberían ir a fortalecer el parque público en alquiler

Javier Madrazo Lavín

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:02

Con el inicio de la nueva legislatura alimenté la esperanza de que la política de vivienda pública y asequible experimentaría un salto hacia delante después ... de la parálisis sufrida en los últimos 15 años. Lamentablemente, esas expectativas se han transformado en profunda decepción. De una gestión de orientación progresista cabría esperar algo más que marketing con muchos titulares y pocas soluciones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    ¿Aprobarías un psicotécnico como el que suspendió el 90% de los aspirantes a ertzaina? Compruébalo aquí
  2. 2

    El alto absentismo impulsa la contratación de detectives privados en Euskadi: «Hay empresarios desesperados»
  3. 3

    El Ayuntamiento estudia sancionar a la empresa encargada de montar el escenario de Abandoibarra
  4. 4

    La alcaldesa de Ondarroa, de Bildu, denuncia la expulsión de un policía municipal de las txosnas
  5. 5

    «A mis 60 años nunca me habían robado en fiestas»
  6. 6

    «Si te operan, ¿buscas a un magnífico cirujano o a uno que sepa euskera?»
  7. 7 El bar de playa mejor valorado de Bizkaia: buenos pintxos en un enclave privilegiado
  8. 8 Solo 12 participantes en la tradicional bajada de las goitiberas de Aste Nagusia: «Un desastre»
  9. 9

    «Nadie que no pueda volver a su profesión tendría que entrar en política»
  10. 10 El nuevo accesorio estrella en la barra de las txosnas de Aste Nagusia que sustituye a las cuerdas de plástico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Política de vivienda del Gobierno vasco: de mal en peor

Política de vivienda del Gobierno vasco: de mal en peor