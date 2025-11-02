El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sáhara marroquí

La ONU marca un punto de inflexión al reconocer la propuesta de Mohamed VI

Javier Fernández Arribas

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:04

La resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas avala el plan de autonomía para el Sáhara bajo soberanía marroquí como la ... solución viable, creíble y duradera a un conflicto que dura ya 50 años. Una solución que se negociará en el marco de la ONU y ante la que ninguno de los actores implicados, como Argelia y el Frente Polisario, podrá resistirse ni imponer condiciones previas.

