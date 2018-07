Jamones caducados

Cuando leo en la carta de un restaurante la palabra carpaccio, salgo corriendo. Quiero decir que no sigo leyendo. O sea que me lo salto. No me interesa. Me estomaga solo la palabra. Ha llegado a tal punto el abuso y la falsificación de la fórmula gastronómica que cualquier parecido con el original es mera coincidencia. Pero el papanatismo nacional no pierde oportunidad de quedarse con la boca abierta ante cualquier extranjerismo importado aunque sea una vulgaridad culinaria. Así que en los últimos tiempos te atacan sin cuartel con carpaccios. Los ofrecen de gambas, de cabeza de cerdo, de lengua, de tuétano, de salmón, de calamar o de caracoles.

Aterrizan entonces en el plato unas transparencias que ni las de la danza de los siete velos. Unas transparencias difíciles de identificar a primera vista. Pero una vez hecho el acto de fe de que aquello fue un langostino o un calamar de playa solo queda meterlo en boca. La cosa es tan insípida que hay que añadirle litros de limón, alcaparras, piñones, aceite virgen y otros aderezos para que no te sepa a papel reciclable. Así que la mayoría de los comensales cuando se liquidan el condumio de dos bocados tiene que exclamar :¡finísimo¡ Y tan fino. Más que fino, aéreo. Sutil, vaporoso, casi espiritual. Todo liviano, menos la nota.

El éxito entre el colectivo restaurador (con las debidas excepciones) es razonable. A ver con qué fórmula se puede quedar bien y moderno, utilizar el mínimo de materia prima y facturar como si fueran alta cocina un par de gambas fileteadas. Dicen que lo inventó el chef del Harry's Bar de Venecia para su amiga la condesa Amalia Nani Mocenigo, pero debe ser una filfa para turistas. Porque el carpaccio es un invento español. Aquí se ha cortado la carne cruda-macerada del cerdo (jamón), en láminas, desde tiempo inmemorial. Láminas, magras, lonchas, virutas de perniles se vienen sirviendo en las mesas nacionales sin distinción de territorio ni identidad local o folclore culinario.

Somos la bomba pero los que se llevan los royalties, son los italianos que han colonizado otras cocinas. Así que cuando nos informan de que en la España del ibérico, Guijuelo, Trévelez, Pedroches o Jabugo han detenido a una banda dedicada a vender jamones caducados es como un puñetazo en pleno ego nacional. No tanto por la banda. Aquí hay personal que tiñe los salmones con remolacha o los huevos echando colorante en el pienso de las gallinas. Así que no hay sorpresa en que exista un floreciente mercado con marcas con nombres sugerentes de sierras y dehesas que comercializan piezas destinadas a la incineración. Los congelan para que frenen la putrefacción. Luego los raspan el moho o el tocino amarillento. Les abrillantan la pezuña, falsean las etiquetas. Y, a pesar de su sabor a bodega medieval, a telaraña o subsuelo húmedo, muchos consumidores los dan por buenos. Eso es lo que deja por los suelos la autoestima gastronómica nacional.