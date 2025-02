Antes, los creídos, los aprovechados, los manipuladores y los imbéciles eran egoístas, presumidos, quizás fatuos. Ahora son narcisistas. El narcisismo está de moda y se ha convertido en un concepto baúl, en un término comodín o, ahora que está tan de moda, en una palabra ... ómnibus porque aguanta cuanto contenido léxico quieras meter dentro y sirve para cualquier anomalía de las interacciones humanas. El narcisismo vale para casi todo, siempre que sea negativo, y, desde luego, va más allá de las relaciones de pareja.

No hace nada, cuando una relación amorosa no funcionaba, se decía que era mala, que faltaba empatía, amor, comunicación, confianza y respeto. Siempre se encontraba un o una culpable, que inmediatamente era caracterizado como sinvergüenza, celoso patológico, picaflor o ególatra. Hoy, cuando algo falla en la búsqueda imposible de la relación perfecta, se dice que se trata de una relación tóxica y se busca al miembro narcisista de la pareja.

Pero la amplitud significativa del narcisismo va más allá de enamorarse de la propia imagen mirándose a un espejo, como hacía Narciso, o de ser cruel con quien dices amar. Para saber si eres narcisista, has de responder a diez preguntas y establecer una comparación ¿Me siento único y especial, creo que lo hago todo bien, lanzo acusaciones falsas para lograr mis objetivos, solo me amo a mí y desprecio a los demás, soy un paranoico que disfruto del dolor de otras personas, hago promesas falsas, seduzco y comunico eficazmente, culpo a los demás de mis errores, necesito controlar y manipular, soy arrogante, me parezco a Trump? Bastan cinco respuestas acertadas para ser un perfecto narcisista, para ser un hombre a la moda.