LA ISLA DE BILBAO

La conversión de la península de Zorrozaurre en una isla, materializada ayer con la retirada de la lengua de tierra que la conectaba con Deusto, representa un cambio histórico en la geografía de Bilbao. Después de cuatro años de obras, la apertura del canal culmina un proyecto de largo recorrido iniciado en 1950 y paralizado durante medio siglo por razones económicas y por su extraordinaria complejidad técnica. Al objetivo prioritario de reducir el riesgo de inundaciones por el desbordamiento de la ría se suma el reto de emprender en la zona una ambiciosa regeneración urbanística, llamada a cambiar la piel de la villa en las próximas décadas. Se abre así una ventana de oportunidad inmejorable, que sería temerario desaprovechar, para diseñar una ciudad más sostenible, capaz de captar talento, atractiva para los jóvenes del entorno y con una industria avanzada que refuerce el peso de este sector en su economía y genere nuevos empleos. La operación transformará a fondo el tejido productivo y social de Bilbao si se cumplen las expectativas creadas en los 840.000 metros cuadrados en los que intervendrán las instituciones. Por ello no es tan exagerado como a primera vista pudiera parecer comparar su eventual impacto a medio plazo con el que en su día tuvo la construcción del Guggenheim y el desarrollo de Abandoibarra. Cuando se ejecute en su totalidad el proyecto que perfiló la prestigiosa arquitecta Zaha Hadid, Zorrozaurre combinará la implantación de empresas tecnológicas no contaminantes con un potente polo universitario, equipamientos sociales y culturales y 5.700 nuevas viviendas -la mitad de ellas, protegidas-, junto a amplias áreas de esparcimiento ciudadano. La unión del canal de Deusto con la ría, finalizada con retrasos y sobrecostes, es la primera piedra simbólica de la reinvención de una zona con un intenso pasado industrial en la que han dejado su inexorable huella décadas de crisis y abandono por parte de los poderes públicos. Lo que el alcalde Juan Mari Aburto calificó ayer como «el Manhattan de Bilbao» es un ilusionante proyecto de futuro que ha de redundar en beneficios para toda Bizkaia. Su aplicación debe ser compatible con una paralela mejora en la calidad de vida de los barrios que no forman parte de la ciudad de diseño que figura en las guías para turistas.