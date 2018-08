La Irlanda ya secularizada La visita del Papa no logra reconciliar a los irlandeses con la Iglesia Católica y abrir una nueva etapa de colaboración, pasando página a los execrables abusos sexuales cometidos por parte del clero El Papa durante su visita a Irlanda. BORJA VIVANCO Miércoles, 29 agosto 2018, 00:35

De todas sus visitas pastorales, la breve estancia de 36 horas de Francisco en Irlanda ha sido, sin duda, la más repleta de obstáculos. La indiferencia, cuando no la hostilidad, han marcado la presencia del Papa en el país céltico que -hasta hace solo dos o tres décadas- era, junto con la pequeña isla de Malta, el bastión del catolicismo en Europa Occidental. Nada que ver, en definitiva, con el viaje 'triunfal' de Juan Pablo II a la isla en 1979, cuando fue recibido con gran entusiasmo por la inmensa mayoría de la población que, además, se hizo presente masivamente en los actos litúrgicos convocados. Juan Pablo II paralizó el país en su visita, como poco antes lo había hecho en su patria polaca. Incluso alrededor de la mitad de los católicos de Irlanda del Norte cruzaron la frontera para aclamar a Juan Pablo II.

Aun así, en 1979, Irlanda ya se asomaba a un irremediable proceso de secularización. El desarrollo económico del país y la emigración a las ciudades, o la cada vez mayor atracción que los valores de la sociedad de consumo iban despertando, anunciaban una inminente secularización. Así pues, desde la mitad de los 80 hasta la actualidad, los estudios sociológicos venían evidenciando un continuado descenso de la práctica religiosa, de las vocaciones sacerdotales y de la confianza e influencia de la Iglesia sobre la sociedad. El estallido de los escándalos de abusos sexuales perpetrados por parte del clero a finales de la década de los 90 aceleró el desapego -muchas veces hasta llegar al menosprecio- hacia la Iglesia Católica.

La Irlanda de 1979 no se reconocería en la de 2018 y viceversa. No es debido tanto a que las personas cambien de actitudes o de opinión, sino que se van muriendo y las nuevas generaciones optan por otros valores. Los procesos de secularización más tardíos, como también ocurrió en España (y más en particular en el País Vasco), tienden a ser, al mismo tiempo, más acelerados, bruscos y traumáticos. No es la primera vez que, en una sola generación, las sociedades más clericales se convierten en las más anticlericales o que las culturas más religiosas se transformen en las más laicistas o, por lo menos, más incómodas con la presencia pública del fenómeno religioso.

Es indudable que hasta los años 70 u 80 la Iglesia Católica ha desempeñado un fuerte liderazgo en la vida pública de Irlanda que ya no se reproducía en ningún país de la Europa continental, salvo Polonia. Pero hay que tener en cuenta que, hasta bien entrado el siglo XX, el catolicismo fue el principal elemento que forjó la identidad del país o que articuló y cohesionó la sociedad irlandesa durante siglos frente a la dominación británica y de sus monarcas anglicanos. El conservar y el divulgar la fe católica en Eire era una señal de resistencia a la colonización de la isla vecina. Hasta fechas recientes, Irlanda fue un país de emigrantes, sobre todo con destino a Estados Unidos. Allí la Iglesia Católica vertebró a las comunidades inmigrantes y éstas se convirtieron en uno de los principales focos de irradiación del catolicismo en su nuevo país.

A través de sendos referéndums, la aprobación del matrimonio homosexual, en 2015, y la supresión de la octava enmienda de la Constitución para abrir paso a la despenalización del aborto, en 2018, han puesto de relieve definitivamente la debilidad social de la Iglesia Católica como, a su vez, el carácter menos compacto de la feligresía a la hora de posicionarse ante cuestiones fundamentales o con una alta carga ideológica. El clero se hizo escasamente visible en las campañas precedentes a ambos referéndums, debido al alto rechazo social que suscitaba en capas cada vez más amplias de la sociedad.

El director de origen irlandés, John Ford, nos regaló, en su soberbia cinta 'El hombre tranquilo' (1952), una visión simpática, entrañable y nostálgica de la Irlanda rural y más tradicional; bajo la atenta mirada de un clero local apreciado por sus parroquianos. En la Irlanda rural, envejecida y económicamente menos desarrollada, la Iglesia Católica todavía conserva una influencia significativa, si bien lejos de la de antaño.

La visita de Francisco a Irlanda no ha logrado reconciliar a la Iglesia Católica con la sociedad y abrir una nueva etapa de relaciones y colaboración, pasando definitivamente página a los execrables abusos sexuales cometidos; a pesar de las palabras y los gestos del pontífice, sinceros, claros y contundentes. La manera en la que se ha insistido y reiterado durante estos días pasados en Irlanda en los escándalos de abusos sexuales, casi todos ellos cometidos hace más de cuatro o cinco décadas y que ya salieron a la luz en torno al año 2000, denota también cierto ensañamiento.

La política de tolerancia cero, puesta ya en marcha en la segunda parte del pontificado de Juan Pablo II, ha dotado a la Iglesia Católica de los mecanismos más rigurosos para garantizar plenamente la protección de las personas menores de edad, puestas bajo su responsabilidad y tutela. El compromiso de Benedicto XVI y Francisco en esta dirección ha sido reiterado una y otra vez. Por consiguiente, ha resultado también un escándalo que se hayan lanzado acusaciones contra Francisco de tibieza o incluso de encubrimiento y todo ello sin ningún valor probatorio. Calumnias que solo deben ser interpretadas como fruto de los 'juegos de poder' que, en este caso, sí parece que no han desaparecido del todo del seno de la Iglesia Católica.