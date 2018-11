El interés más desinteresado Habrá generales cuando convenga al PSOE y Sánchez sólo empezará a decidir tras las andaluzas del 2 de diciembre Pedro Sánchez reclamó este domingo una victoria «rotunda» del PSOE en las elecciones andaluzas. / Afp ALBERTO AYALA Martes, 20 noviembre 2018, 01:21

Se lo he confesado en alguna ocasión. Pocas veces habré estado menos de acuerdo con un eslogan que sin embargo me cautive más, tal vez por su descaro, que aquél que publicitó a nuestras cajas de ahorros confederadas hace ya algunos lustros: 'El interés más desinteresado'.

Sí, aquellas cajas nuestras de toda la vida que terminaron por cargarse una serie de impresentables de la política con una gestión irresponsable, temeraria y, en muchas ocasiones, corrupta. Y que la intransigente señora Merkel, doña Angela, nos obligó a liquidar deprisa y corriendo aprovechándose de nuestras penurias en la última crisis económica, mientras ella y su Gobierno ignoraban sin rubor la ruinosa situación de algunas entidades germanas.

Recupero aquel lema porque pienso resume como ningún otro la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto a la fecha en que se celebrarán las próximas elecciones generales, ironía incluida claro. ¿Que cuándo serán? Ni idea. De lo que no deben albergar la más mínima duda es de que el presidente fijará la fecha única y exclusivamente según el interés electoral más interesado del PSOE. Seguro.

El titular de Fomento, José Luis Ábalos, el ministro con más peso político en el Gabinete Sánchez, reabrió el debate ayer -si es que se había cerrado en algún momento- al dejar abierta la opción de que las generales coincidan con las europeas, las autonómicas -salvo en las comunidades históricas-, las municipales y, en el caso vasco, las forales del 26 de mayo, en una especie de 'superdomingo'. El presidente no lo negaba y se limitaba a recordar poco después que quien decide es él.

Primer dato a no perder de vista: jamás ha ocurrido tal cosa en España. Segundo: si un presidente del Gobierno quiere enfadar de verdad-de verdad al PNV -y a los 'indepes' catalanes- sólo tiene que tomar esa decisión. Tercero: no sólo a vascos y a catalanes. Muchos 'barones' regionales rechazan tal coincidencia porque la precampaña y la campaña discurrirían en clave de política nacional-estatal. Así lo verbalizó ayer el presidente socialista castellanomanchego, ese Emiliano García-Page que acaba de soltar que en su opinión cualquier dirigente de C's podría estar afiliado al PSOE. ¡Qué cosas!

Estoy persuadido de que a día de hoy el presidente Sánchez todavía no ha determinado en cuál de las tres fechas que se barajan colocará las urnas: febrero-marzo, el 26 de mayo o en otoño, siempre de 2019. La opción menos probable, el 'superdomingo'.

Y es que lo previsible es que nadie logre mayoría absoluta en esas generales. El PSOE, si gana como hoy señalan las encuestas, precisará de apoyos para conservar La Moncloa. Sánchez debería mirar otra vez a Euskadi y a Cataluña. No parece, pues, muy conveniente enfadar por enfadar a los de Ortuzar. Y los 'indepes' es más fácil que apoyen decretos-ley al actual Gobierno Sánchez que una nueva investidura mientras no acabe el juicio a los líderes del fallido 'procés' que no han huido, que por no saberse no se sabe ni cuándo arrancará.

Sánchez empezará a considerar fechas tras las andaluzas del 2-D. Sólo si el PSOE logra una abultada victoria, muy improbable, y el PP de Casado se hunde, Moncloa y Ferraz empezarán a considerar la opción de febrero-marzo. Todo lo demás apuntaría al otoño del próximo año.