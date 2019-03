¡Qué injusto!

El lehendakari ha declarado que «después de la disolución de ETA hay que decir al unísono que matar fue injusto». He leído y releído la frase, la he analizado por entero y por separado, he pretendido ponerme en la piel de quien la afirma y finalmente, harto de tantas palabras y conciencias equidistantes, me he decido a escribir estas líneas porque difícilmente su contenido puede ser más hiriente.

El señor Urkullu comienza afirmando que después -sí, usa el adverbio «después»- de la disolución de ETA sus asesinatos los podemos denominar como «injustos». Parece razonable deducir, en consecuencia, de sus palabras que los crímenes de ETA cometidos a lo largo de su horrenda espiral sanguinaria -es decir, antes de su disolución- fueron… ¿justos? No entiendo la relación que pueda tener la fecha en que una siniestra agrupación criminal se disuelva o no para considerar sus viles hechos como justos o injustos. Ciertamente no acierta el lehendakari en sus palabras. Parece que desea agradar -«atraer» se llama ahora- a quienes apoyaron, diseñaron y gozaron con la muerte de sus convecinos. Es difícil cambiar, salvo que sea por propio interés, a aquellos que están sepultados en el lodazal de su propia inmundicia. Desde luego, no parecen dignos de ningún esfuerzo de alguien con tan alta responsabilidad.

Continúa el señor Urkullu en esta muy lamentable frase afirmando que tras la disolución de la banda terrorista ETA, todos debemos concluir que sus horrendos crímenes fueron solamente, injustos. Podía haber concluido su frase de cualquiera de las siguientes maneras: que matar fue inhumano, miserable, despreciable, vil, abyecto, infame, indigno, detestable, aborrecible… ¡Qué sé yo!. Podía incluso haber usado más de un adjetivo para definir la barbarie terrorista de ETA y así haber enfatizado con mayor vehemencia su parecer. Pero no: se ha conformado con un incomprensible «injusto»que no se sostiene en ninguna conciencia digna.

El significado de «injusto», según la RAE, es «no justo o equitativo»; es decir, que no obra según justicia o razón. Considera el lehendakari que los asesinatos de ETA pueden ser asimilados con las acciones de quien tira una pedrada a una ventana o quien decide defraudar a Hacienda: de quien no obra según justicia o razón.

¡Qué injusto es usar el adjetivo «injusto» para calificar el asesinato de mi padre y de otras casi mil personas! ¡Qué injusto es banalizar el sufrimiento de miles y miles de personas! Los hechos fueron los que fueron y no otros. Construir una frase en la que una acción monstruosa como «matar» se adorne con un adjetivo como «injusto» resulta de una indignidad difícilmente superable.

Se suele decir que el papel lo aguanta todo, pero hay hechos que no se pueden moldear al capricho de determinadas palabras.

Una vez más no ha sido usted justo, señor Urkullu.