Injusticia social - Editorial - Erradicar la brecha salarial entre hombres y mujeres requiere profundos cambios laborales y en el tradicional reparto de roles Euskadi invertirá 283 millones en dos años para atajar la desigualdad salarial. / E. C. ELCORREO Miércoles, 28 noviembre 2018, 00:57

El Gobierno vasco aprobó ayer la estrategia y el plan operativo para reducir la brecha salarial en Euskadi y situarla entre las más bajas de Europa en 2030. Las diferencias en las retribuciones reproducen y perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres existentes en otros ámbitos. La Administración está obligada, por ello, a intervenir en el ámbito de sus competencias para intentar erradicarlas. Pero la dimensión del problema y su carácter global hacen imprescindibles acciones que trascienden su capacidad de actuación y entran de lleno en el terreno de los hábitos sociales y el reparto de roles heredado del pasado. El Ejecutivo puede y debe, como recoge el documento presentado ayer, reforzar la Inspección de Trabajo para evitar vulneraciones de la ley, impulsar itinerarios educativos y laborales alejados de los tradicionales estereotipos de género y fomentar medidas en favor de la igualdad efectiva en las empresas.

Sin embargo, la brecha salarial, que no es sino la manifestación de otra mucho más amplia de carácter social, persistirá mientras esas iniciativas no sean complementadas con una toma de conciencia colectiva que permita atajar los problemas de fondo que subyacen detrás de tal discriminación. Mientras, a méritos equivalentes, los varones tengan más facilidades para promocionar en el terreno profesional porque tropiezan con menos obstáculos. Mientras la maternidad implique mayoritariamente renuncias personales o laborales que van más allá de las que las mujeres asumirían de forma voluntaria. Mientras las tareas domésticas y la conciliación familiar para el cuidado de los hijos o de personas mayores estén asignadas a ellas casi en exclusiva por un injusto reparto de papeles. Todo ello condena a las mujeres a trabajos más precarios y peor pagados que los ocupados por los hombres, y frena su progresión profesional. Además, prejuicios culturales asentados en el tiempo convierten en testimonial su presencia en la industria, el sector con los salarios más elevados, en el que la fuerza física es ya un factor insignificante por los avances tecnológicos. Corregir estas situaciones requiere tiempo y no será sencillo. Pero resulta imprescindible si aspiramos a construir una sociedad más justa.