La información Cuando en el silencio te asaltan los peores miedos y revelaciones, es la certeza de tu propia muerte Martin Amis JUAN BAS Domingo, 27 enero 2019, 01:03

Como otras novelas de Martin Amis, 'La información' es una suma de imperfecciones y páginas perfectas, es decir, pura literatura. La novela es de 1995, Amis la publicó cuando tenía 46 años. Tiene un párrafo memorable sobre los hombres en el declive. Dice así: «¿Por qué lloran los hombres? Por luchas y hazañas y ascensos maratonianos, porque añoran a su madre, porque están ciegos en el tiempo, por todas las erecciones que vanamente esperan como llovidas del cielo, por todo lo que han hecho los hombres. Porque ya no pueden estar contentos ni tristes; solo hundidos o chalados. Y porque no saben afrontarlo cuando están despiertos. Y luego está la información, que llega de noche».

Leí la novela en la deshabitada provincia de Soria en agosto de 2010, poco antes de mis 50 años. Conocí a Martin Amis meses después, en octubre; acababa de cumplir 60. En la inteligente entrevista en inglés que le hizo Rodrigo Fresán ante el público, preguntó a Amis cómo se sentía a su edad, al haber cruzado la frontera psicológica de los 60. Respondió con su inalterable y elegante impasibilidad (Amis tiene estilo) que asistía, qué remedio le quedaba que tener que asistir, con curiosidad y cierto interés a su propio envejecimiento y matizó con calculada ambigüedad que envejecer 'it's funny', donde 'funny' se puede traducir como gracioso o divertido, pero también como raro. Después, por la noche, en el bar del hotel, Amis se sentó a la mesa en la que estaba Tom Sharpe y mantuvieron una conversación a solas. Me permitieron hacerles una foto, la única que hay de esos dos maestros del humor británico, de no tan distintos estilos pero sí generaciones, juntos, ya que curiosamente no se conocían en persona. En la fotografía, Amis mira serio (sonreía poco), viste una chupa de cuero, fuma un delgado canutito de hachís y bebe una copa de vino blanco. Sharpe, que estaba bastante anciano y en silla de ruedas, sonríe (era muy jovial y simpático), viste americana oscura y corbata de discretos lunares, fuma un enorme habano y bebe su enésimo 'scotch'. Contrasta entre ellos el físico menudo de Amis con la gran corpulencia de Sharpe. Más tarde, Amis contaría que no conocía a Tom y que le había gustado hablar con él, aunque le había puesto un poco melancólico porque le había recordado a su padre en los últimos años; no aclaró si por la edad provecta o por el apego al whisky. El autor de 'Lucky Jim', Kingsley Amis, el padre de Martin, fue también un notable escritor con mirada humorística y un dipsómano como Dios manda.

«Y luego está la información, que llega de noche». Esa información que te susurra un fantasma al oído en la perfecta quietud del conticinio, cuando en el silencio te asaltan los peores miedos y las revelaciones ante las que no te puedes engañar, es la certeza de tu propia muerte.