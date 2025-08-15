El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El coordinador de intimidad

Un curro de esa índole pide un chiringuito para colocar a los parientes y amigos

Iñaki Ezkerra

Iñaki Ezkerra

Viernes, 15 de agosto 2025, 00:06

La idea es de Yolanda Díaz y Ernest Urtasun: prohibirles a nuestros cineastas los rodajes de escenas sexuales que no cuenten con la figura del ... coordinador de intimidad. Dicho personaje, que aparece convenientemente perfilado en el real decreto elaborado por los ministerios de Trabajo y Cultura, tendrá la indispensable misión -según Díaz- de «proteger los límites y el consentimiento», es decir, de rondar los coitos simulados de los platós e inmiscuirse entre los cuerpos sumidos en plena acción cinematográfica para que nadie se pase un pelo. El coordinador de intimidad vendrá a ser una especie de metete fisiológico, de intruso copulatorio, de espía intergenital o mediador político-erótico que ha de velar por que la frotación no derive en confrontación o que ha de abstenerse de intervenir cuando la coyunda simulada se convierta en real y en deseada por las dos partes.

