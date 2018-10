Se puede ser feliz en el trabajo? A mí me gusta creer que sí. E imagino que hay gente que lo consigue. Según la nueva psicología positiva, se puede ser feliz haciendo cualquier mierda: hasta los agentes de seguros o los vigilantes de residuos radiactivos en plantas subterráneas con mal olor pueden, en teoría, llegar a disfrutar de una auténtica felicidad laboral con un poco de autoestima, una mente optimista y algo de paciencia (siempre y cuando no se tenga un jefe tóxico que se dedique a machacarte diariamente, claro). Recuerdo que hace unos seis años leí (y me llamó la atención) un artículo en el que se decía que, según un sondeo realizado por la Universidad de Chicago, las siete profesiones más gratificantes son, por este orden: cura, bombero, fisioterapeuta, escritor, profesor de educación especial, artista y psicólogo. Todos ellos, salta a la vista, trabajos extremadamente vocacionales: creativos o de servicio directo a personas. Pero no todo el mundo tiene una clara y fuerte vocación que oriente sus elecciones desde las edades más tempranas. Ni todo el mundo consigue trabajar en lo que más le gustaría. Y sobre todo, no todos los trabajos son iguales. Muchos son rutinarios y aburridos. Algunos son más alienantes que otros. Y luego están los trabajos infames con sueldos ínfimos. Y al final están los siete peores. Y el último de la fila es: moderador de Facebook. Hay que tener cuidado con los empleos que uno acepta. En estos tiempos, más que nunca. Ojo con ser moderador de Facebook. En la actualidad, la red social Facebook cuenta con unos 7.500 moderadores de contenidos (activos las 24 horas del día, a lo largo y ancho de todo el mundo), cuyo trabajo consiste en ver la parte mala del ser humano y censurarla. «Nada humano me es ajeno», dijo Terencio en el siglo II a.C., y desde entonces lo han repetido muchos filósofos de todas las épocas. Pero cuidado con esa frase, porque el mal está ahí.

Facebook parece un escaparate edulcorado, plagado de buenas intenciones, mentiras piadosas, exhibicionismo, autopublicidad y poesía de amplio espectro. En Facebook no se ve el mal. ¿Qué ha pasado con él? Muy sencillo: ha sido suprimido. Cada día, los moderadores de Facebook censuran unas 10.000 publicaciones de contenido violento y perturbador. Imagina estar ocho horas revisando imágenes y vídeos horrendos y crueles, desde brutales palizas o abusos sexuales a niños, hasta torturas, asesinatos reales, decapitaciones, violaciones, necrofilia, suicidios, sobredosis, armas, etc. «Mi trabajo me hizo aborrecer a la humanidad», ha declarado uno de estos empleados, que ha demandado a Facebook por el trastorno de estrés postraumático que padece tras haber dedicado miles de horas a visualizar el horror humano. ¿Nada humano me es ajeno? A menudo, uno desearía que lo fuera.