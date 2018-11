hora de templar gaitas El PNV tira de 'finezza'. Ayer con Sánchez, hoy con Quim Torra y el domingo con la consulta de Gure Esku Dago en Donostia El lehendakari Iñigo Urkullu. / EFE ALBERTO AYALA Miércoles, 14 noviembre 2018, 01:19

En política no siempre resulta aconsejable desde el punto de vista del interés partidario ser lo transparente que se debiera. Porque elegir una posición o la contraria, resta. Mejor tirar de 'finezza' e intentar ocupar más de una silla al mismo tiempo.

El PNV afronta una semana incómoda. Al igual que el Gobierno Urkullu, en minoría parlamentaria desde que los jeltzales determinaron con su voto el final de Rajoy y la llegada del socialista Sánchez a La Moncloa. La oposición, con bastante lógica política, quiere cobrarse una dimisión por la chapuza de la OPE de Osakidetza. PP y EH Bildu parecen 'conformarse' con la directora general, María Jesús Múgica. Podemos, en cambio, exige la 'cabeza' política del consejero Darpón. Urkullu se niega en redondo.

Apenas tres semanas después de que Sánchez rompiera con Casado, PSOE y PP cerraban el lunes un acuerdo para la renovación de la cúpula judicial. Un pacto al que los socialistas han atraído luego a Podemos, enfrascado en otra de sus purgas, pero no al PNV, que puede quedarse así fuera del órgano de gobierno de los jueces por primera primera en una década.

Ayer, el presidente del EBB lejos de alzar la voz, tildaba de «legítimo» el acuerdo entre los antaño llamados partidos del turno. Eso sí, Ortuzar ponía en duda que sea «lo que hoy necesita la Justicia española».

Luego, a media mañana la ministra de Hacienda aseguraba que el Gobierno ultima un pacto presupuestario con el PNV. El desmentido jeltzale llegaba de inmediato, pero sin acritud. Sabin Etxea, dijo, «no se desgastará» en este asunto toda vez que el veto de ERC y el PDeCAT convierte en un imposible que prosperen las Cuentas de Pedro Sánchez para 2019.

'Finezza', mucha 'finezza' nacionalista, pues, hacia el endeble Gobierno socialista. Y es que los peneuvistas mantienen su apuesta porque dure. Temen que otras elecciones devuelvan a la derecha a La Moncloa en forma de coalición PP-C's ó C's-PP.

Con esa misma actitud recibirá hoy el lehendakari Urkullu al president Torra en Ajuria Enea. Una cita para pasar la página del enfado del actual inquilino de la Generalitat porque el político vasco visitó al republicano Oriol Junqueras en la prisión de Lledoners a petición de éste.

La entrevista difícilmente deparará otra cosa que comprensión, petición de que se reconozca la plurinacionalidad del Estado, y buenas palabras. El PNV lo tiene muy muy claro: el camino de los 'indepes' catalanes no es el suyo. No en este momento. No por mucho que insista EH Bildu. No aunque el PNV siga sin un socio para las europeas que les garantice del todo el escaño. El PDeCAT, heredero de sus antaño aliados de Convergència, sigue sin anunciar qué hará tras el 'no' definitivo de ERC a ir juntos.

E idéntico tiento ante la consulta autodeterminista convocada por Gure Esku Dago para este domingo por primera vez en una capital, en Donostia. Ortuzar y los suyos nunca han querido dar demasiadas alas a este grupo surgido del entorno de la izquierda radical para que no suceda como en Cataluña con la ANC, que en un momento dado desbordó a los partidos

Así que, ya saben. Apoyo por unas horas, sí. En especial porque las urnas se colocan en la capital del territorio que controlan Egibar y el sector más soberanista del PNV. Y luego, de nuevo, a otra cosa. Sean cuales sean los números.