Un héroe llamado Power Calle Luis Power, con la grúa Carola al fondo.

Aquél 16 de agosto Bilbao amaneció derrotado. Pero no vencido. Como gato panza arriba, intentaba defenderse de un enemigo muy superior. Y fue en ese escenario donde surgió la leyenda. O debería decir la historia. Porque fue real. Tanto que, por una vez, el protagonista tuvo su reconocimiento. De hecho tiene una calle en Deusto. Nace en Botica Vieja y muere en Lehendakari Aguirre. Pero quien le da nombre nació y murió en otros rincones. Curiosamente ambas cosas sucedieron en agosto. Hoy hablamos de Luis Power Echavarri. Para conocerle mejor, nos iremos hasta el 9, de un mes como este, de 1769.

Su padre Felipe Power y Larrea. Su madre María Ignacia de Echavarri y Arechavala. Él de Abando, ella de Gernika. Pero los orígenes paternos están en Waterford, Irlanda, de donde partieron sus antepasados a mediados del siglo XVII. La parte de la familia que llegó hasta Burdeos, decidió bajar más y viajar hasta Bizkaia. El territorio que vio nacer a Luis y a sus ocho hermanos. Cinco varones y tres mujeres. Muy pronto le tocó salir de casa. Con 13 años ingresaba en la escuela militar del Alcázar de Segovia. A los 16 recibe la noticia de que ha fallecido su padre. No hay tiempo para lágrimas. La vida sigue y conoce el olor a sangre y pólvora. Como en 1793 cuando, tras otras desventuras, es herido en Le Boulou. Un cañonazo le deja cojo de la pierna izquierda. Esta herida le llevará a retirarse en 1803 a su amado Bilbao.

Quizá por la escueta paga o por el aburrimiento que suponía para alguien de acción, un mes después regresa al ejército. Y como el amor es más complicado que la guerra, se fija en María Luisa de Echazarrieta, sobrina suya e hija del alcalde de Zumaia, que veía en Power a un pretendiente de escasa fortuna y peor suerte. Pero la pasión pudo al veto y María Luisa escribió a Godoy para que intercediera y les otorgara el permiso necesario. El 19 de junio de 1807 se casaban y eran felices. Pero poco tiempo. Un año después las tensiones con los franceses estallan. No fue de golpe. En aquél Bilbao de 1808 sus 8.000 habitantes vivían con cierta distancia las cada vez peores relaciones entre España y Francia. Incluso había una buena relación y fructíferos acuerdos comerciales con los súbditos de Napoleón. Pero todo cambió tras el levantamiento en Madrid y los hechos de Bailén. El 5 de agosto ya era evidente que muchos bilbainos veían con recelo a los franceses. Se organizan y al mariscal de campo José Benito Zarauz le encargan la defensa de Bilbao. Siendo puerto estratégico era lógico que Francia contemplara preocupada esta reacción. Y su ejército marchó hacia nuestra villa.

En Miraballes la superioridad gala resultó tan evidente que su llegada a Bilbao era cuestión de tiempo. Ante este panorama Power es nombrado comandante de artillería. Sus dotes estratégicas eran buenas, pero su oratoria lo era aún más. Fue claro al dirigirse a sus paisanos. Aquello pintaba mal. Pero no quedaba otra que luchar. Debió ser muy épico porque, además de numerosos hombres, fueron muchas las bilbainas que se sumaron a sus filas. Lo sucedido después forma parte de la Historia.

Merlín, así se llamaba el general francés, creyó que sería sencillo bajar hasta el corazón de Bilbao. No fue así. Incluso cuando entraron comprobaron que los sables tardarían en enfundarse. «El fuego de la insurrección bilbaína ha sido apagado con la sangre de 1.200 hombres». Con esta frase resumió José Bonaparte lo sucedido. Si no murieron más fue gracias a la acción de Power, que alertó a la ciudadanía para que pudieran huir con sus familias y evitar ser fusilados, como quienes buscaron sin suerte refugio en el convento de San Francisco. Merlín no tuvo piedad. Por eso, pese a conocer el final, el comandante resistió con un puñado de valientes. Hombres y mujeres cuyos nombres no aparecen en ninguna calle. Pero están todos tras la placa de Luis Power Echavarri. El héroe que nació en Bilbao y lo amó tanto, que acabó muriendo por él.