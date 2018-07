¿DE qué hablamos cuando hablamos de impuestos? El argumento de que las empresas pagan poco y menos que en el resto de Europa es falso y así lo demuestran las estadísticas Un hombre haciendo cálculos con las facturas. IGNACIO MARCO-GARDOQUI Domingo, 22 julio 2018, 00:17

El Gobierno tiene en mente un amplio programa de gasto público que ha empezado a esbozar y que completará, no lo dude, en los próximos meses. Como es natural, para llevarlo a cabo, necesita dinero y, como es habitual ha decidido que lo quiere ya. Podría esperar a que la coyuntura económica, que va bien, continúe con sus actuales aumentos de la recaudación fiscal. Pero eso lleva tiempo y necesita ganarse el favor de los electores pronto, en previsión de que los alambicados y frágiles apoyos que lo sustentan quiebren por un quítame allá unos referendos; o un trae pa cá unas competencias o dame pa mí unos cuantos cargos públicos.

Ante esa disyuntiva solo le queda hacer dos cosas y va a hacer las dos: subir los impuestos y relajar los objetivos del déficit. Lo primero depende de sus apoyos internos y lo segundo de la siempre benevolente Comisión Europea, que últimamente no nos niega nada a la economía que más crece. Esto lo tiene ya conseguido y lo primero vendrá en próximos meses.

Para justificar la siempre desagradable actitud de subir impuestos, el Gobierno, fiel a sus ímpetus buenistas, ha evitado la tributación que recae sobre las personas físicas, habitualmente díscolas y poco comprensivas y la ha dirigido hacia las empresas, dado que nadie sufre en este país cuando se les aprieta. Nunca he entendido la razón que explica esto de que nadie sufra cuando sufre quien le emplea y quien podría emplear a sus hijos, pero es así, ¡qué le vamos a hacer!

Y lo ha justificado con dos graves afirmaciones: «Este país no tiene un problema de gastos, sino de ingresos» y «las empresas pagan poco y menos que sus colegas europeas». ¿Se ha tomado la molestia de demostrar ambas afirmaciones? No, ¿para qué? Pero, lo cierto es que las dos se llevan mal con la realidad estadística. La recaudación pública obtenida en 2017 se ha situado en niveles muy similares a la de 2007, que fue el año del récord histórico, cuando caminábamos por el borde del precipicio, prestos a desbarrancarnos por él. Y éste ejercicio se superará sin duda. ¿Entonces? Entonces, podrá ser cierto que ingresamos menos de lo que al Gobierno -por definición, un ente insaciable- le gustaría ingresar, pero no se puede decir que ingresamos poco, cuando estamos en cifras máximas.

Si queremos hacer comparaciones, las tendremos para todos los gustos. Hay países cercanos en los que el peso de los impuestos sobre el PIB es mayor -por ejemplo Francia, Dinamarca o Bélgica-, y otros muy importantes -Reino Unido, Corea del Sur, los EEUU, o Japón-, que ingresan parecido o menos, sin llegar a Irlanda que ingresa mucho menos.

La segunda afirmación es aún más falsa. Es muy cierto que la recaudación por el Impuesto sobre Sociedades es la que se encuentra más alejada de los niveles anteriores a la crisis pero se explica bien por una razón ciertamente desagradable: se dice lo contrario, pero los beneficios empresariales han descendido durante la crisis de manera muy acusada. En 2007 de las 1.265.188 empresas existentes en España, el 53,59% presentaba bases imponibles negativas; mientras que en 2014 (último año disponible) el total era de solo 1.138.000 empresas, con un 63,09% de ellas con bases negativas. Un porcentaje que CEOE estima bajará este año al 59%.

Además, en cuanto a la aportación de las empresas al total de la recaudación, el Eurostat lo cifra en un 30,4%, que es superior a la media europea situada en el 26,2%. Por si fuera poco, si sumamos todos los impuestos, cotizaciones y cargas que soportan las empresas llegamos al 46,9% de los beneficios frente a la media europea del 40,9%. Todo ello se encuentra en el informe Paying Taxes elaborado por PWC y el Banco Mundial.

¿Conoce el gobierno estos datos? Hay que suponer que sí. Y, entonces, ¿por qué busca razones falsas y argumentos erróneos para justificar decisiones inconvenientes? Por puro populismo fiscal. El viernes elevó el techo de gasto en casi 5.000 millones. Podía haber sido peor. Podemos pedía 15.000 millones. ¡Que no decaiga!