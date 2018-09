El Gobierno pisa el acelerador La fiscal general del Estado ha sondeado a los representantes del Ministerio Público en el Tribunal Supremo para rebajar el delito de rebelión para los líderes del 'procés' Pedro Sánchez. TONIA ETXARRI Domingo, 23 septiembre 2018, 23:14

Las casualidades no existen en política. Y si, en un Gobierno tan descoordinado como el de Pedro Sánchez, nada menos que dos ministros, una delegada del Ejecutivo y la vicepresidenta coinciden en pedir cambios en la situación de los independentistas catalanes en prisión preventiva, queda al descubierto una sospecha, una consecuencia y un temor. La sospecha: que el Gabinete del PSOE haya insinuado a sus socios catalanes de legislatura que se podría cambiar el estado carcelario de los afectados por el ' procés'. La consecuencia: que las declaraciones de Meritxell Batet y Josep Borrell, en el primer turno, así como las de la delegada Teresa Cunillera y la vicepresidenta Carmen Calvo abogando por el final de la situación de los presos independentistas, antes de que se celebre el juicio, están ejerciendo de sensores de presión sobre los jueces. El temor: que Pedro Sánchez, ante el riesgo de que le abandonen sus socios independentistas, acabe claudicando ante peticiones que rozan la impunidad judicial. Aunque sepa que no puede hacerlo. Que, en un Estado de Derecho con separación de poderes, no es de recibo interferir en la Justicia. Que no es admisible presionar a los jueces.

Pero si dos ministros subrayan que sería mejor que no hubiera presos para poder hacer política en Cataluña, son declaraciones que no ayudan al libre ejercicio de la Justicia. Más bien, al contrario. Van encaminadas a la presión sobre los jueces.

Mucho antes de la delegada del Gobierno en Cataluña, Miquel Iceta se había pronunciado a favor de indultar a los procesados. Fue en plena campaña electoral. Y tuvo que guardarse la idea para más adelante porque le dijeron que no era conveniente hablar de indultos antes de que los acusados fueran juzgados. Ahora estamos en parecida situación procesal, sin juicio todavía, pero con mayor presión política. Mucha más de la que trasciende. La fiscal general del Estado, María José Segarra, se ha reunido en dos ocasiones con los fiscales del Tribunal Supremo para sondearles con el fin de cambiar las calificaciones de los delitos de rebelión por el de desobediencia. Y se encontró con una negativa. Los abogados de los presos independentistas han cambiado su estrategia ralentizando deliberadamente los trámites judiciales. Esperan ganar tiempo político. Confían en el fondo en que el Gobierno pueda ejercer la presión judicial que se le está exigiendo.

El gobierno socialista, de momento, ya ha dado un salto cuantitativo en sus mensajes. Carmen Calvo se perdió tanto buscando el camino entre la posibilidad de no alargar la prisión preventiva y, sin embargo, no dejarles en libertad «porque son parte de un procedimiento» que ayer en San Sebastián prefirió guardar silencio sobre el tema después de haber sentenciado que «la prisión preventiva está para lo que está». Pero Pedro Sánchez va más allá. De la libertad insinuada al indulto de los procesados independentistas. Una medida de gracia excepcional que se puede aplicar cuando haya sentencia firme y que no ha estado exenta de polémica. Hasta el punto de que el trámite de modificación de la Ley de reglas para el ejercicio del indulto, presentada por el PSOE cuando estaba en la oposición, está paralizado en la comisión de Justicia. Una enmienda del PP que contempla que, además de los casos de corrupción y violencia de género tampoco se pueda aplicar a los delitos de sedición, rebelión y traición es la causa del frenazo. Estamos ante un juego por ganar tiempo. Mientras llega el juicio contra quienes dieron un golpe a la Constitución y su propio Estatut de autonomía. Todos necesitan tiempo.

Sánchez debe su presidencia, entre otros, a los independentistas catalanes. Y entre lo que unos entienden cuando se reúnen con la ministra Batet sobre la posible influencia del Gobierno en la Fiscalía y el precio que Esquerra Republicana de Cataluña le ha puesto sobre la mesa para apoyarle los Presupuestos , está en un callejón sin salida. Ya no es que se les libere de la prisión preventiva. Si las acusaciones de rebelión fueran cambiadas por el delito de desobediencia los acusados quedarían como unos infractores de tráfico. Pero los independentistas quieren más. Quieren la absolución porque no reconocen haber cometido delito alguno. Si los presos no resultan absueltos, dicen sus socios, las consecuencias serán mucho más graves que las de no tener Presupuestos. Sigue el Gobierno de Sánchez sometido a coacción.